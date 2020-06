Duda przegra wybory? Bielan: Bez oddolnego ruchu możemy nie wygrać

W rozmowie z TVP Info Adam Bielan mówił m.in. o podpisanej przez Andrzeja Dudę Karcie rodziny. – Nasza konstytucja mówi, że rodzina, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną. Dlatego prezydent i rząd Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, aby rodziny wspierać. W wyborach biorą udział kandydaci, którzy nazywają te programy "rozdawnictwem" albo którzy podnosili wiek emerytalny. Tylko Andrzej Duda jest gwarantem tych zdobyczy – przekonywał. – Chcemy, żeby polscy rodzice nie byli zaskakiwani rodzajem edukacji seksualnej, która odbywa się w szkołach. W Warszawie do szkół wchodzą ekstremistyczne lewicowe organizacje bez zgody rodziców uczniów – dodał polityk.

Rzecznik sztabu urzędującego prezydenta ocenił, że wybory prezydenckie mogą zdecydować o tym, jak Polska będzie wyglądała przez najbliższe lata. – Wiem, że mówiliśmy to przy wielu ostatnich wyborach. Jednak jeżeli wybierzemy prezydenta z opozycji, to będziemy mieli paraliż państwa. Władza wykonawcza będzie zablokowana. To zawsze jest niekorzystne, a szczególnie w czasie pandemii i kryzysu – tłumaczył.

Zdaniem polityka bez mobilizacji wśród zwolenników PiS, Andrzej Duda może przegrać wybory. – Opozycja uruchomiła przeciwko nam potężną machinę hejtu. Jeśli nie przeciwstawimy jej prawdziwego ruchu obywatelskiego, to o zwycięstwo będzie bardzo trudno. Nawet najciężej pracujący kandydat nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić kampanii. Bez oddolnego ruchu we wszystkich powiatach możemy tych wyborów po prostu nie wygrać – podkreślił Adam Bielan.