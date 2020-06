Piróg skrytykował prezydenta Dudę. Nawiązał do rozporządzenia Hitlera

Podpisanie przez Andrzeja Dudy tzw. Karty Rodziny, która celem jest m.in. obrona instytucji małżeństwa wywołała falę komentarzy. W ostrych słowach do decyzji prezydenta odniósł się Michał Piróg. Tancerz nawiązał przy okazji do...Adolfa Hitlera. „Naziści uznawali osoby homoseksualne za stanowiące zagrożenie dla prawidłowego rozwoju »rasy aryjskiej«. W założeniach nacjonalistycznego pojmowania państwa niemieckiego osoby homoseksualne, podobnie jak Żydzi oraz osoby chore psychicznie, stanowiły realne niebezpieczeństwo dla »prawej« (heteronormatywnej) większości narodu” – napisał na swoim profilu na Instagramie.

Michał Piróg przypomniał, że „w 1933 roku wydano rozporządzenie Adolfa Hitlera, które zniosło nienaruszanie wolności osobistej, co doprowadziło do wielu aresztowań, skąd później wysyłano ich do obozów koncentracyjnych”. „W 2020 Pan walczy w Polsce z wymyśloną ideologią LGBT w obronie polskiej rodziny. Widzi Pan podobieństwo? Niech pan się modli więcej i błaga o grzechów odpuszczenie już teraz, bo później może nie starczyć czasu. Niech pan pamięta w modlitwie o ofiarach przemocy na tle homofobicznym, bo ich cierpienie jest napędzane pańską polityką” – stwierdził choreograf.

Czym jest Karta Rodziny?

Andrzej Duda ocenił, że to tożsamość pomogła polskiemu narodowi przetrwać najtrudniejsze czasy. – Polska rodzina przechowała nasze wartości. Rodzina jest szczególną wartością, która wymaga szczególnej pieczy ze strony państwa – mówił. – Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzn i takim pozostanie. To wynika expressis verbis z zapisów konstytucji. Nie mam wątpliwości, że adopcja dzieci przez pary jednopłciowe nie może zostać wprowadzona. To obca ideologia. Nie ma na to zgody, aby w jakiejkolwiek formule to zjawisko mogło funkcjonować w naszym kraju – mówiła głowa państwa. Nie zabrakło także zwrócenia uwagi na edukację seksualną. Zdaniem Andrzeja Dudy rodzice mają prawo do weryfikacji, w jaki sposób jest ona prowadzona w szkołach. – Rodzice mają prawo do wychowania dzieci wedle swoich przekonań i nikt nie powinien w to ingerować. Nikt nie ma prawa narzucać, jak rodzice mają wychowywać swoje dzieci – tłumaczył. Program zakłada także „ochronę dzieci przed ideologią LGBT”.

Andrzej Duda podkreślił, że Karta Rodziny to nie tylko wsparcie finansowe, ale również „gwarancja programów, które zostały już wprowadzone”. Mowa tutaj o 500 plus, Mama plus czy wprowadzeniu bonu wakacyjnego na każde dziecko oraz objęciu opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. – To gwarancja utrzymania obniżonego wieku emerytalnego – dodawał. Prezydent zadeklarował również utrzymanie programu 13. Emerytura czy finansowania leków dla osób po 75. roku życia.

