Była szefowa kampanii Andrzeja Dudy: Bliżej mi do tego, co mówi Trzaskowski…

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło w wywiadzie dla TVN powiedziała, że 28 czerwca „na pewno pójdzie na wybory”. Jednocześnie zaznaczyła, że „zmieniła się optyka, bo jest nowy kandydat”. Była szefowa kampanii Andrzeja Dudy gorzko ocenia obecne działania prezydenta – Niestety dziś nie dostrzegam w tym, co prezydent mówi i prezentuje, tych spraw, które były dla mnie ważne w kampanii. Jednak mam świadomość tego, jak ważna jest moja opinia dla wielu ludzi, i że to mogą być tysiące głosów, dlatego chcę ją wyrazić rozważnie, na zakończenie kampanii – zapowiedziała Turczynowicz-Kieryłło.

Turczynowicz-Kieryłło zagłosuje na Trzaskowskiego?

Była szefowa kampanii Andrzeja Dudy przyznała, że „z uwagą obserwuje kandydatów” startujących w wyborach prezydenckich. – Nie podjęłam jeszcze decyzji. Walka trwa i do końca wiele może się wydarzyć. Dziś zdecydowanie bliżej mi do tego, co mówi Trzaskowski o potrzebie nowej solidarności, wspólnej Polsce i silnej prezydenturze, niż do tego, co mówi prezydent Duda, który całą kampanię oparł na programie rządu. Taka kampania nie pomaga prezydentowi w rozszerzeniu poparcia – oceniła Turczynowicz-Kieryłło w wywiadzie dla TVN.