„To jest wstyd i smród. Oszustwo”. Prezydent ostro o byłym premierze

Andrzej Duda w Głogowie tłumaczył, że prezydenturę rozpoczął od realizacji oczekiwań społeczeństwa, m.in. z zakresie polityki prorodzinnej. – Ludziom została przywrócona godność. Zwłaszcza tym, którzy nie mieli pracy – zaznaczył, przypominając czasy, gdy „ludzie, żeby dobrze zarobić, musieli wyjeżdżać z kraju” . – Nie ma nic gorszego niż bezczelnie do kamery wygłaszane kłamstwo przed wyborami. A tak zrobił Donald Tusk w 2011 roku – stwierdził Andrzej Duda.

Nawiązał też do sprzeczki z byłym premierem na Twitterze. – Dzisiaj wypisuje, że to, co ja mówię o ochronie rodziny, że nie pozwolę, by nasze dzieci były indoktrynowane ideologią w szkole podstawowej, seksualizacją, ze to jest wstyd przed Europą i przed światem – relacjonował prezydent. – A ja powiem tak. Wstyd to jest kłamać. Mówić, że wiek emerytalny nie zostanie podwyższony tylko po to, żeby wygrać wybory, a później od razu go podwyższyć. To jest wstyd i smród, który się potem ciągnie całe życie za takim politykiem. To jest wstyd, oszustwo i kłamstwo, które powinno wyeliminować takiego człowieka z polityki na zawsze – mówił prezydent.