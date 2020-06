„Nielojalna do bólu”. Elżbieta Rafalska ostro o byłej współpracownicy Andrzeja Dudy

Poszło o wywiad, którego Jolanta Turczynowicz-Kieryłło udzieliła stacji TVN. Była szefowa kampanii Andrzeja Dudy krytycznie oceniła działania prezydenta i jego sztabu. Zapowiedziała, że 28 czerwca „na pewno pójdzie na wybory”. Jednocześnie zaznaczyła, że „zmieniła się optyka, bo jest nowy kandydat”. Prawniczka przyznała, że „z uwagą obserwuje kandydatów” startujących w wyborach prezydenckich. – Nie podjęłam jeszcze decyzji. Walka trwa i do końca wiele może się wydarzyć. Dziś zdecydowanie bliżej mi do tego, co mówi Trzaskowski o potrzebie nowej solidarności, wspólnej Polsce i silnej prezydenturze, niż do tego, co mówi prezydent Duda, który całą kampanię oparł na programie rządu. Taka kampania nie pomaga prezydentowi w rozszerzeniu poparcia – oceniła Turczynowicz-Kieryłło w wywiadzie dla TVN.

Elżbieta Rafalska krytykuje

Do jej słów odniosła się Elżbieta Rafalska, wieloletnia minister rodziny pracy i polityki społecznej, a obecnie eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. „Zajęta wyłącznie sobą, nielojalna do bólu, szybko zapomniała o roli jaką miała pełnić przy Prezydencie. Nie powinna być nigdy szefem żadnej kampanii” – skwitowała polityk. „Kto ją rekomendował...?” – zapytała publicznie.

