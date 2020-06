Światowe media piszą o wypowiedzi Andrzeja Dudy. Chodzi o „ideologię LGBT”

O kampanii wyborczej w Polsce stało się głośno nie tylko na terytorium kraju. Wypowiedź Andrzeja Dudy o „ideologii LGBT” odnotowały m.in. The Guardian, Financial Times oraz The New York Times. Trzeba przyznać, że niektóre portale przedrukowały depesze przygotowane przez agencje Reutera oraz Associated Press, ale nie zmienia to faktu, że słowa wypowiedziane przez urzędującego prezydenta miały okazję dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Co powiedział prezydent?

– Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm – ocenił prezydent. – Bo jeżeli w szkołach przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, zrównoważony, to jest ideologia, nic innego – mówił prezydent.

– Jak silny jest ten trend, pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia; nazwał to po prostu ideologią – kontynuował Andrzej Duda, komentując spięcie Jacka Żalka z Katarzyną Kolendą-Zaleską na antenie TVN. – Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – zakończył prezydent.

Przypomnijmy, że w piątek poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek został wyrzucony przez Katarzynę Kolendę-Zaleską z programu „Fakty po faktach” na antenie TVN24. Polityk stwierdził, że „LGBT to nie są ludzie, to ideologia".

„Karta rodziny”