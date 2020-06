Andrzej Duda odpowiada zagranicznym mediom. Prezydent pisze o „brudnej walce politycznej”

„Po raz kolejny, w ramach brudnej walki politycznej, moje słowa zostały wyrwane z kontekstu. Szczerze wierzę w różnorodność i równość” – napisał Andrzej Duda na Twitterze, oznaczając agencję Reutera, The New York Times, Associated Press, The Guardian oraz Financial Times.





Prezydent zaznaczył jednocześnie, że „przekonania jakiejkolwiek mniejszości nie mogą zostać narzucone większości pod fałszywym pozorem tolerancji”. „W naszych czasach Prawda stała się przestraszonym, małym stworzeniem, które ukrywa się przed znacznie silniejszą Poprawnością” – dodał Andrzej Duda w kolejnym tweecie. Prezydent zaapelował także, o to, by media „przestały rozpowszechniać fake newsy” i dodał, że wierzy w tolerancję.

„Wszyscy jesteśmy równi i każdemu należy się poszanowanie dla jego godności. To wartości konstytucyjne. Tak samo jak małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny oraz rodzina, wraz prawem rodziców do wychowania dzieci wg własnych przekonań” – napisał kilkadziesiąt minut wcześniej Andrzej Duda.

Co powiedział prezydent na wiecu w Brzegu?

– Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm – ocenił prezydent. – Bo jeżeli w szkołach przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, zrównoważony, to jest ideologia, nic innego – mówił prezydent. – Jak silny jest ten trend, pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia; nazwał to po prostu ideologią – kontynuował Andrzej Duda, komentując spięcie Jacka Żalka z Katarzyną Kolendą-Zaleską na antenie TVN. – Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – zakończył prezydent. Przypomnijmy, że w piątek poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek został wyrzucony przez Katarzynę Kolendę-Zaleską z programu „Fakty po faktach” na antenie TVN24. Polityk stwierdził, że „LGBT to nie są ludzie, to ideologia".