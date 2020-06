Z tym rywalem Andrzej Duda przegrywa w drugiej turze. Najnowszy sondaż

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl wynika, że w pierwszej turze Andrzej Duda zdobędzie największe poparcie wśród kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Polityk może liczyć na 44,1 proc. poparcia. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Rafał Trzaskowski (28,3 proc.) oraz Szymon Hołownia (10,7 proc.). Poza podium uplasowali się Krzysztof Bosak (7,1 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (6,6 proc.) oraz Robert Biedroń (2,7 proc.). 0,5 proc. respondentów w badaniu wskazało innego kandydata.

Jeden kandydat wygrywa z Dudą w II turze



W sondażu pracowni Estymator sprawdzono także, w jaki sposób zagłosowaliby Polacy w drugiej turze. Lidera sondaży zestawiono z czterema kandydatami, którzy uzyskali kolejno najlepsze wyniki. Andrzej Duda w starciu z Szymonem Hołownią przegrywa w drugiej turze stosunkiem: 49,9 proc. do 50,1 proc. Ubiegający się o reelekcję prezydent wygrałby natomiast z Rafałem Trzaskowskim (50,7 proc. do 49,3 proc.), Kosiniakiem-Kamyszem (50,1 proc. do 49,9 proc.) oraz Krzysztofem Bosakiem (60,1 proc. do 39,9 proc.).