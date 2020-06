Już w środę debata wyborcza. Dwóch kandydatów wciąż nie potwierdziło udziału

Jak przekazał portal wirtualnemedia.pl, do soboty udział w debacie wyborczej zgłosiło dziewięć sztabów z jedenastu. Tylko Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia nie udzielili jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy wystąpią w starciu kandydatów na urząd głowy państwa.

Co z sygnałem dla innych stacji?

Dużo kontrowersji wzbudza sama formuła debaty. W niedzielę Wojciech Czuchnowski napisał w serwisie Wyborcza.pl, że prowadzący debatę Michał Adamczyk będzie mógł przerywać wypowiedzi kandydatów, a do siedziby telewizji nie zostaną wpuszczeni przedstawiciele innych mediów, którzy nie będą mogli też transmitować w swoich stacjach starcia kandydatów. „Po pierwsze nieprawdą jest, że Telewizja Polska nie zgadza się, by debata była transmitowana przez inne media. Każdy zainteresowany nadawca może skorzystać z sygnału udostępnionego przez TVP. Nieprawdą jest również, że zabroniono obecności innych mediów − w czasie debaty będą obecni dziennikarze PAP i Polskiego Radia. Debata odbędzie się w reżimie sanitarnym, podobnie jak miało to miejsce 6 maja bieżącego roku, a przepisy obowiązujące podczas niej są analogiczne do tych z ostatniej debaty” – czytamy w odpowiedzi Centrum Informacji TVP.

Centrum Informacji TVP już w ubiegłym tygodniu przekazało, że debata przedwyborcza odbędzie się 17 czerwca o godz. 21 i będzie transmitowana na antenach TVP1 oraz TVP Info. Starcie kandydatów na prezydenta potrwa 70 minut, a nadawca ma zapewnić zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa. Podobnie jak poprzednią debatę, również tę poprowadzi Michał Adamczyk.

Lista kandydatów w kolejności alfabetycznej: