Polityczna agitacja na mszy. „Boże, spraw, aby wszyscy zagłosowali na Andrzeja Dudę”

Portal Rzeszów News nagłośnił sprawę agitacji politycznej podczas mszy świętej, która miała miejsce w kaplicy w Węgliskach, przynależącej do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej na Podkapraciu. W trakcie nabożeństwa ksiądz Józef Kot zachęcał do głosowania na urzędującego prezydenta. Stało się to w momencie, gdy czytał on modlitwę powszechną. – Boże, spraw, aby wszyscy zagłosowali na prezydenta Andrzeja Dudę – powiedział. Zachowanie księdza oburzyło część wiernych. – Wywołało to poruszenie i niesmak wśród zebranych. Nie zgadzam się, aby polityka w tak bezpośredni sposób była uprawiana w kościele katolickim – komentowała jedna z parafianek.

Jak się okazało, w kaplicy obecny był także podkarpacki poseł z Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gołojuch. W rozmowie z dziennikarzami Rzeszów News tłumaczył, że ksiądz jest schorowany. – A polityka w murach kościelnych? Ja jej nie widzę. Może ktoś powie jedno słowo za dużo, ale polityki w kościele nie ma – stwierdził parlamentarzysta.