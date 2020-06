Chcesz zagłosować korespondencyjnie na prezydenta? We wtorek mija termin na zgłoszenie

Jedynie do wtorku 16 czerwca osoby chcące głosować korespondencyjnie w kraju mogą taką chęć zgłosić właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy.

Termin ten nie obowiązuje osób, które rozpoczęły podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w powyższych przepisach. Taka osoba może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca, a jeśli rozpocznie kwarantannę po tym terminie, to może się zgłosić nawet do piątku 26 czerwca.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

W ustawie czytamy, że zgłoszenie można wykonać „ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji” .

Przez internet można to zrobić na rządowej stronie www.gov.pl. Do zgłoszenia przez internet potrzebny będzie nam e-dowód lub tzw. profil zaufany, potwierdzający naszą tożsamość

Zgłoszenie osoby z Polski musi zawierać

nazwisko i imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL wyborcy,

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Można także zadeklarować, że osobiście odbierze się pakiet wyborczy.

Do kiedy można dopisać się do listy wyborców?

Z kolei do wtorku 23 czerwca wyborcy mają czas na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Natomiast do piątku 26 czerwca z gminy, w której jest się wpisanym do spisu wyborców można odebrać specjalne zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym w kraju.

Czytaj także:

Nie we wszystkich krajach Polacy zagłosują w wyborach. Wiceminister: To nie MSZ o tym decyduje