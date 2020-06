Świeckie uroczystości, rezygnacja z kapelana. Hołownia chce rozdziału państwa od Kościoła

Szymon Hołownia zapowiedział w Toruniu, że po objęciu fotelu prezydenta nie chce odprawienia uroczystej mszy, co było zwyczajem do tej pory. – Zrobię wszystko, żeby uroczystości, które będą inicjowane przez kancelarię prezydenta, miały charakter świecki – dodał. Kandydat na prezydenta zapowiedział również rezygnację z etatu kapelana i kustosza kaplic w kancelarii głowy państwa. – Ten etat zostanie zamieniony na etat pracownika socjalnego, który będzie pomagał rozwiązywać realne problemy ludzi zgłaszających się o pomoc – tłumaczył cytowany przez 300polityka.pl.

Opodatkowany Kościół?

Na tym jednak nie koniec, a były dziennikarz TVN-u zamierza również wystąpić do NIK-u. Hołownia chce, by zbadano przepływy finansowe pomiędzy instytucjami państwowymi a tymi podlegającymi pod Kościół katolicki. Kandydat ma tu na myśli przede wszystkim projekty koordynowane przez ojca Tadeusza Rydzyka.