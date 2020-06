Wybory prezydenckie 2020. W środę debata, przedstawiamy listę kandydatów

Do wyborów pozostały niespełna dwa tygodnie. Już jutro, w środę 17 czerwca, odbędzie się debata, w której kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta będą przekonywać wyborców do swoich programów, a co za tym idzie – wizji Polski. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia we Wprost.pl

Już jutro o godz. 21.00 na antenie Telewizji Polskiej odbędzie się przedwyborcza debata z udziałem kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Debata potrwa 70 minut i zostanie zorganizowana z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, TVP przygotowała na tę okoliczność pięć zagadnień w obrębie, których zostaną zadane pytania. Są to: polityka zagraniczna, wewnętrzna, społeczna, gospodarcza oraz świat wartości. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo we Wprost.pl. Lista kandydatów startujących w wyborach prezydenckich w kolejności alfabetycznej: Biedroń Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;

Bosak Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;

Duda Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;

Hołownia Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

Jakubiak Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;

Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

Piotrowski Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy – Europa Christi;

Tanajno Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

Trzaskowski Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

Witkowski Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;

Żółtek Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.