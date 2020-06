„Jeżeli pan naprawdę chce się spotkać, to proszę przeprosić”. Helena Biedroń odpowiada prezydentowi

Przypomnijmy, że we wtorek pojawiła się informacja o zaproszeniu Heleny i Roberta Biedroniów oraz aktywisty LGBT na środę do Pałacu Prezydenckiego. W poniedziałek mama Roberta Biedronia skierowała do prezydenta Andrzeja Dudy list w związku z jego twierdzeniami, że „LGBT to ideologia, nie ludzie” .

„Chcę panu powiedzieć, że to, co pan mówi o naszych dzieciach, potwornie nas boli i rani. Krzywdzi też mojego syna, podobnie jak inne dzieci, których jesteśmy rodzicami, a politycy odbierają im człowieczeństwo. To są nie tylko nasi synowie, córki, ale często też bracia i siostry, członkowie naszych rodzin, nasi przyjaciele i znajomi. Panie prezydencie, boimy się o nasze dzieci. Nie chcemy ich stracić tylko dlatego, że ktoś – uznawszy, że nie są ludźmi, ich szczuje, pobije, zamorduje albo doprowadzi do samobójstwo. Zbyt często zdarza się, że tak też wygląda życie naszych dzieci w dzisiejszej Polsce"– napisała Helena Biedroń. Swój list odczytał a w trakcie konferencji przed Pałacem Prezydenckim, gdzie towarzyszyły jej mamy innych osób LGBT.

Helena Biedroń: Najpierw przeprosiny, później wizyta

Po tym liście głowa państwa postanowiła zaprosić Helenę Biedroń na spotkanie. Mama kandydata na prezydenta ma jednak wątpliwości. Podzieliła się nimi na nagraniu zamieszczonym na profilach syna w mediach społecznościowych. – Kiedy dotarła do mnie wiadomość, że zaprasza mnie pan wraz z Robertem na spotkanie, zastanawiałam się „dlaczego?” . Bo obawiam się, że po to, żeby się ze mną pokazać. Żeby ludzie zobaczyli, że się pan ze mną dogadał – mówi na filmie Helena Biedroń.