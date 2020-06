Trzaskowski pytany przez Reutersa o TVP i mienie żydowskie. To temat nie na kampanię wyborczą?

Podczas wtorkowej konferencji prasowej starający się o fotel prezydencki Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem o postawienie Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu za osłabienie zdolności obronnych Polski. Więcej emocji wywołały jednak pytania zadane kandydatowi przez dziennikarza Reutersa, Alana Charlisha. Korespondent interesował się stosunkami pomiędzy państwem i Kościołem katolickim oraz mieniem żydowskim w kontekście materiału TVP. Rządowa stacja sugerowała, że prezydent Warszawy zamierza oddać mienie o wartości 60 mld dolarów.

Trzaskowski udzielił odpowiedzi na oba pytania, jedno z nich traktując jednak z dużą ostrożnością. – Mam duży szacunek do tradycji, ale byłem ministrem administracji i byłem odpowiedzialny za kontakty państwa z Kościołem. Musi dojść do rozdziału. Zamierzamy umożliwić obywatelom podjęcie decyzji, czy przeznaczą niewielką część podatku, jeden procent, na Kościół lub wyznanie – stwierdził jasno. W kwestii mienia żydowskiego przyznał, że „jest zaskoczony tym, że partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość i jej telewizja próbują wprowadzić tak delikatny temat do kampanii wyborczej”. Zapowiedział, że sprawa musi zostać jeszcze przedyskutowana z uwzględnieniem interesu państwa.

