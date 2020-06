Debata prezydencka w TVN odwołana. Sztaby kandydatów komentują, Bosak wini Dudę i Trzaskowskiego

Krzysztof Bosak już we wtorek 16 czerwca pisał na Twitterze, że tego „nie kupuje”. „TVN w skierowanym do nas piśmie informuje o »odwołaniu«, a nie o przesunięciu debaty i usprawiedliwia to posiedzeniem Sejmu” – pisał kandydat Konfederacji. „Wiodący sondażowo kandydaci nie są posłami. Jeśli potwierdzili udział, to można robić. A ja i Władysław Kosiniak-Kamysz pogodzilibyśmy jedno i drugie” – podkreślał i winą za całą sytuację obarczał obu liderów sondaży. „Duda i Trzaskowski boją się dyskusji. Boją się konfrontacji z kontrkandydatami, z którymi obecnie rywalizują o drugą turę” – oceniał.

Na łamach Interii brak debaty w prywatnej stacji oceniły też sztaby Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Reprezentujący tego pierwszego Michał Kobosko zapewniał, że jego szef nie boi się debaty i weźmie udział we wszystkich organizowanych przez duże media. Mówił przy tym o „świętym prawie wyborców” do poznania kandydatów. Magdalena Sobkowiak ze sztabu Kosiniaka-Kamysza zapewniała, że także jej kandydat jest gotowy na każdą debatę. Jego udział w tej planowanej na 19 czerwca był już potwierdzony.

