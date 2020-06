Już dziś debata wyborcza. To może być jedyne takie starcie kandydatów

Wszystko wskazuje na to, że debata organizowana przez TVP będzie jedynym starciem kandydatów przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Tym bardziej jasne stało się, że środowy wieczór może okazać się kluczowy w walce o poparcie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia we Wprost.pl.