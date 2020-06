Andrzej Duda o postawie rywali w wyścigu prezydenckim: Dzisiaj można pęknąć ze śmiechu…

– Dzisiaj można pęknąć ze śmiechu, kiedy słucha się niektórych kandydatów, którzy uczestnicząc w rządzie Donalda Tuska brali czynny udział w podwyższeniu wieku emerytalnego, podwyższali Polakom podatek VAT razem z tamtym rządem, którzy sprowadzali do Polski uchodźców, byli za kwotowym systemem sprowadzania do Polski uchodźców, a dzisiaj mówią, że będą bronili tego, co państwo otrzymaliście ode mnie i od rządu w ciągu ostatnich pięciu lat – powiedział prezydent Andrzej Duda w Serocku.

Andrzej Duda zapowiada, że będzie bronił praw rodziny

Polityk ubiegający się o reelekcję zachęcał także osoby, które przyszły na spotkanie, aby przekonywały swoje rodziny i przyjaciół, aby skorzystały z prawa do oddania głosu w wyborach prezydenckich. – Polska wreszcie staje się państwem, w którym realizowana jest polska konstytucja – powiedział prezydent i dodał, że „będzie twardo bronił praw rodziny” zapisanych właśnie w konstytucji. Andrzej Duda podkreślił także, że stawia sobie za cel to, aby Polacy zarabiali jak na zachodzie Europy. Mówił także o skuteczności Tarczy Antykryzysowej wprowadzonej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

