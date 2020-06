NA ŻYWO: Debata prezydencka w TVP

21:20 To już koniec relacji. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. 21:19 Zakończyła się debata prezydencka w TVP. Jak podał jej gospodarz oglądało ją 7,5 mln widzów. 21:18 Bosak: Polska od lat rozrywana jest jałowym, niszczącym konfliktem PiS i PO. Pytania zostały tak dobrane, aby nas jeszcze bardziej podzielić. Jeżeli chcecie tego podziału więcej to głosujcie na Trzaskowskiego i Dudę. Jeżeli chcecie zmiany - głosujcie na Konfederację. Będę bronił wartości konserwatywnych, budował silne państwo, dumę narodową. 21:17 Żółtek: Uwolnijmy się od biurokracji. Jak to zrobić - wejdź na moją stronę, zadaj mi pytanie na żywo na Facebooku. 21:16 Andrzej Duda: 500 plus, zerowy podatek, dla seniorów emerytura. Polakom zaczęło się w końcu żyć lepiej. Bieda wśród dzieci została wyeliminowana. Jest szansa na dalszy bardzo pomyślny rozwój. Te moje zobowiązania są bardzo ważne, ale znacie mnie z tego, że je poważnie przyjmuje. 21:15 Witkowski: Poproszono mnie, abym kandydował, bo chcieli tego, abyśmy pracowali 7h dziennie, żeby leki były bezpłatne - trzeba stawiać na polską przedsiębiorczą. Ja państwu gwarantuje, że będąc prezydentem zawsze będę dbał o to. Proszę o głos. 21:14 Jakubiak: Jan Olszewski w 92 roku został odwołany i pytał: czyja Polska będzie? Nie do końca wiadomo, czyja. Budujemy lotnisko - po co? Przecież w Berlinie jest lotnisko. Jesteśmy w stałym zagrożeniu, że Polska może stracić swoją tożsamość. Prezydent musi być zapewnieniem, że będzie pilnował interesów. Polacy powinni być dumni ze swojego prezydenta tak jak z Rzeczpospolitej. 21:13 Tanajno: Od 15 lat Polacy są obserwatorami meczu tenisowego - PiS-PO, PiS-PO. Jeżeli chcemy jakichkolwiek zmian w Polsce, musimy sobie powiedzieć prawdę - prezydent nie może być politykiem związanym z partiami, musi udowodnić że jest gospodarzem i my musimy chcieć tej zmiany. 21:12 Hołownia: Ja pozostanę wierny swojej politycznej strony - bo będę kandydatem obywatelskim. Będę strzegł godności narodu, będę dla was. 21:11 Kosiniak-Kamysz: Nie ma dla mnie ważniejszej rzeczy od wspólnoty. Mnie nie interesują spory z przeszłości. 28 czerwca możemy to skończyć - a nie wybierać walkę betonu ze styropianem. Trzeba dbać o wszystkich a nie o wybranych. 22:10 Trzaskowski: Moje hasło wyborcze to silny prezydent i wspólna polska. Dzisiaj potrzebny jest prezydent w pełni niezależny, który pobudza rząd do działania. Dzisiaj potrzebna jest budowa wspólnoty - w której próbujemy na nowo nauczyć się ze sobą rozmawiać. Ja od początku mówiłem, że nie będę prezydentem opozycji totalnej. Ale nie będzie zgody na łamanie konsytucji. 22:08 Piotrowski: Kandyduję na urząd prezydenta bo powinien on być samodzielny. Mam 15-letnie doświadczenie w pracy w UE, jestem katolikiem, dlatego doprowadzę do ochrony każdego życia w Polsce. Zapraszam na swoją stronę - mam tam swój program wyborczy. 22:07 Biedroń: Wiecie, że 28 czerwca będziemy mogli wybrać Polskę naszych marzeń. Nie musimy decydować między większym złem z PiS czy mniejszym z PO. To od nas będzie zależało, czy będziemy mieć odwagę do tej zmiany. Do zobaczenia 28 czerwca! 22:06 Runda swobodnych wypowiedzi. Każdy kandydat ma minutę na wypowiedź. 22:05 Duda: Szczepionka kiedy zostanie wynaleziona powinna być wnikliwie przebadana. Powinna być nieodpłatnie dostępna dla seniorów. Powinno być to szczepienie tak dowolne, jak przy grypie. Dzisiaj wydajemy 104 mld na służbę zdrowia. 22:04 Jakubiak: Tak. Wszyscy wiemy, że nie ma nic ważniejszego od życia człowieka, jak zdrowie. Mamy szczepionkę, być może będzie, ale ją się będzie stosowało w jakim celu - żeby nie przyjąć tego koronawirusa. Dziwie się, że rozmowa jest góry a nie od dołu. 30 zł kosztuje test na koronawirusa. 22:03 Piotrowski: Nie można zmusić ludzi do tego, żeby szczepić ich nie wiadomo czym. W Polsce mamy już trzy koronawirusy. Nikt nie odpowiedział do tej pory, jak groźny jest koronawirus. Czy on jest groźniejszy od grypy czy nie? Aby wprowadzić szczepionkę to potrzebne są długoletnie badania. 22:02 Tanajno: Prezydent powinien stać na straży praw pacjentów. Nie można zabiegów robić pod przymusem. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia - przez ostatnie 30 lat polska stała się zakładnikiem 70-latków. Jakiekolwiek rozmowy z politykami o zmianie stanu w Polsce, to jest nic innego jak malowanie ściany z grzybem. 22:01 Żółtek: Pytanie uważam za ważne, bo dotyczy naszej wolności. Jeśli raz pozwolimy na to, żeby rząd nas zmusił do szczepionki, to się od tego nie uwolnimy. Nie ważne, czy ta szczepionka będzie bezpieczna czy nie - sam fakt, jest straszny. To ma przerażające konsekwencje. 22:00 Hołownia: Jak szczepionka zaistnieje, to wtedy zapytam wirusologów i jestem pewny, że decyzja będzie dobra. Natomiast chciałbym się zająć tym, żeby zreformować szpitale. 21:59 Witkowski: Trzeba podziękować wszystkim ze służby zdrowia i służbom. Jestem za tym, aby nie tylko Polska ale cała UE zaczęła to robić i przygotować szczepionkę i szczepienia powinny być obowiązkowe - bo to jedyna droga, żeby zlikwidować wirusa. 21:58 Bosak: To kolejne ciekawe pytanie - o coś, co jeszcze nie istnieje. Moja odpowiedź brzmi - nie i nie. Ja poważnie traktuje wyborców, dlatego przyszedłem tu dzisiaj z pakietem ustaw. 21:57 Biedroń: Jak słucham dzisiejszych polityków, to przydałaby się szczepionka na nienawiść. Dzisiaj rząd PiS nas zawiódł, nie dotrzymał słowa, że będziemy bezpieczni, zawiódł tych, którzy dzisiaj walczący na pierwszej linii z koronawirusem, zostali sami. Już kilka dni temu zwróciłem się z pytaniem o szczepionkę i program jej wdrożenia. 21:56 Trzaskowski: Polki i Polacy powinni mieć dostęp do takiej szczepionki. Natomiast dziś chcemy widzieć od rządu - czy pandemia się skończyła czy nie skończyła? 21:55 Kosiniak-Kamysz: Dzisiaj potrzebna jest reforma służby zdrowia. Trzeba ją odbiurokratyzować. Szczepionkę trzeba wynaleźć, trzeba wdrożyć i musi być dostępna dla wszystkich w Polsce. 21:54 Runda piąta - sprawy wewnętrzne. Od 4 miesięcy świat żyje pandemią - Czy jak szczepionka zostanie wynaleziona, to Polska powinna ją kupić i czy każdy powinien mieć obowiązek z niej skorzystać? 21:52 Biedroń: Jeżeli dalej Polską będzie rządził Duda i PiS, to prędzej przyjmiemy ruble, a nie euro. 21:51 Witkowski: Ponad 1000 lat temu umownie wstąpiliśmy do Europy, kilkanaście lat temu wstąpiliśmy do UE. Te umowy zagwarantowały, że prędzej czy później zmienimy walutę. I teraz też powinniśmy decydować w referendum o kwestii przyjęcia euro. 21:50 Hołownia: Euro musimy przyjąć prędzej czy później, ale za mojej 5-letniej kadencji to nie będzie kwestia priorytetowa. 21:49 Tanajno: Oprócz Marka Jakubiaka, jakby im postawić budkę z lodami w Sopocie, to by zbankrutowali po tygodniu. Ja mam program zwiększenia wynagrodzeń od ręki o 30 proc. 21:48 Żółtek: Precz z tym euro. Ja zamiast tego chciałbym porozmawiać o wyjściu z UE. Rząd zamiast zajmować się obniżeniem podatków, to się zajmuje kupowaniem tu głosów za pieniądze. Może menelowe+? To też są głosy wyborcze. 21:47 Jakubiak: Gospodarka utrzymuje państwo - pieniądze pochodzą z pracy ludzi. Niektórzy politycy powinni napisać sobie nad łóżkami to prawo. Dla nas złoty to obrona naszej suwerenności. Liniowy vat, likwidujemy cit, 100 zł zarobiłem, złotówkę państwu oddałeś. Dzisiaj państwo polskie przypomina Bizancjum. 21:46 Kosiniak-Kamysz: Ten, kto układał te pytania, to musiał mieć niezły odlot. Dzisiaj trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS i dać szansę na oddychanie pełną piersią tych, którzy pracują. Trzeba zacząć od zmian ustrojowych. Nie możemy na to pozwolić, trzeba odpowiadać na realne potrzeby gospodarki. O euro dziś nikt nie mówi - mamy złoty i będzie złoty. 21:45 Trzaskowski: Ani Polska ani UE nie jest na to teraz gotowa. Rząd nie panuje teraz nad tym, co się dzieje, ludzie boją się o swoje firmy. I dzisiaj trzeba się skupić na inwestycjach - na budowie lotniska. Skupmy się na inwestycjach lokalnych. 21:44 Piotrowski: Jestem przeciwnikiem wprowadzenia euro. W tej chwili nie ma odpowiedniego klimatu w UE, żeby zachęcać Polskę, aby wprowadzała euro. 21:43 Krzysztof Bosak: Dwie główne partie wspierają integrację europejską. Jeżeli chodzi o nasza gospodarkę - to wzrost bezrobocia, renegocjacja prac - o tym powinniśmy rozmawiać - a nie o tematach zastępczy. 21:42 Duda: Jesteśmy członkiem UE i zgodziliśmy się na traktaty. Ale na szczęście termin przyjęcia Euro nie został określony. I bardzo dobrze. Dyskusje o euro powinniśmy zacząć, gdy nam się to będzie opłacało. 21:41 Kolejna runda: Euro czy złoty? Kiedy i czy Polska powinna przyjąć walutę Euro? 21:40 Waldemar Witkowski: Jeżeli związek partnerski chce mieć wspólne mieszkanie, są olbrzymie problemy - to trzeba zmienić. Jeżeli w domach dziecka są osoby przez lata utrzymywane - to nie lepiej, żeby zostały one adoptowane? 21:39 Robert Biedroń: Czy chcielibyście żyć w Polsce rządzonej przez tych facetów? W polityce się jest dla zmiany. Jeżeli kandydaci na prezydenta nie mają odwagi, żeby walczyć o to, żeby każda grupa społeczna była równo traktowana, to po co nam oni? 21:38 Szymon Hołownia: Podpiszę ustawę o związkach małżeńskich i nie podpiszę ustawy o małżeństwach homoseksualnych. 21:37 Krzysztof Bosak: Nie zgodzę się na żadne tego typu zmiany. To pytanie ma pogrążyć kandydata PO i poprawić pozycję obozu rządzącego. To zagrywka dla osób mniej inteligentnych. Przez 5 lat rząd nie zrobił z tym nic. Postuluje o zakończenie postępowania tego środowiska i prowokacji oraz finansowania - głównie z zagranicy. 21:36 Mirosław Piotrowski: To kuriozalne pytanie - jak można pytać kandydata na prezydenta czy naruszyć konstytucję? Ale to wynika z braku wiadomości dziennikarza. 21:35 Rafał Trzaskowski: W moim programie są związki partnerskie. Natomiast w tym momencie, kiedy świat stanął na głowie, kiedy jest milion osób bez pracy, powinniśmy się na tym skupić. Ja mam w programie - darmowe żłobki i przedszkola, stypendia dla uzdolnionej młodzieży. 21:34 Paweł Tanajno: Miałem takie przeczucie, że Jarosław Kaczyński podyktuje jakieś pytanie o LGBT. Dlatego ja się w to nie będę bawił. 21:33 Kosiniak-Kamysz: Emeryci płacą podatki, koronawirus w Polsce, młodzi ludzie nie mają mieszkania, a my będziemy w wojnie polsko-polskiej dalej. Trzeba wyjść 28 i protestować i odsunąć tych. Trzeba zrobić referendum w sprawie związków partnerskich. Na małżeństwa homoseksualne się nie zgodzę i na adopcji dzieci też nie. 21:31 Marek Jakubiak: Konstytucja wyraźnie określa, co oznacza w prawie związek małżeński - po to, żeby prokreowali. Taki jest cel małżeństwa. Natomiast wyciąganie tego teraz, kto z kim śpi, mnie nie interesuje. Jestem za tym absolutnie, żeby dawali sobie w jakiś sposób ze spadkiem i innymi kwestiami. Nie rozumiem w czym problem. 21:30 Stanisław Żółtek: Nie powinniśmy się wtrącać w to, jak kto żyje. Natomiast powinniśmy protestować, kiedy ktoś do tego namawia nasze dzieci. Wspólne małżeństwo może sobie jednak przekazywać spadek, otrzymać informację o sobie w szpitalach, a oni nie. Powinniśmy zlikwidować podatek dochodowych - od spadków i darowizn. A prawo do informacji powinien każdy mieć. 21:29 Duda: Nie, nie zgodzę się na to. To jest zapisane w konstytucji. Powiedzmy sobie otwarcie - to nie są sprawy, które są jakimś moim marzeniem - uważam, że to jest dobrze uregulowane i nie zgodzę się na to, żeby to zmieniać. 21:28 Trzecia runda pytań - polityka społeczna. Czy Pan jako prezydent zgodzi się na małżeństwa homoseksualne? 21:27 Marek Jakubiak: Powinniśmy zadać sobie pytanie - kto wykłada religię naszym dzieciom? Mój syn ma siostrę zakonną i kto chce, ten na tę religię idzie. To jest piękna opowieść o naszych tradycjach chrześcijańskich i wartościach. 21:26 Robert Biedroń: Pan prezydent nie skorzystał z okazji, żeby przeprosić Polaków i Polek za swoje słowa. Nawet przedszkolak wie, że są trzy takie słowa: proszę, dziękuje, przepraszam. Wypada przeprosić.



Jeżeli chodzi o rozdział państwa od Kościoła - trzeba wyprowadzić lekcje religii ze szkół. 21:25 Krzysztof Bosak: To temat zastępczy. Nie ma teraz żadnego konfliktu społecznego w tej sprawie. Rozwiązaniem idącym dalej jest wdrożenie bonu edukacyjnego. Żeby rodzice nie byli tylko skazani za szkoły założone przez samorządy. Nasz system wartości jest pod silną presją zza granicy. Powinniśmy wypowiedzieć Konwencję Stambulską. 21:24 Kosiniak-Kamysz: Jako prezydent będę stał na straży wartości. Dzisiaj nie jest problemem czy lekcje religii odbywają się w szkołach - problemem jest to, że w polskim Kościele jest dzisiaj za dużo polityki. Państwa muszą pozostać świeckie. 21:23 Andrzej Duda: Relacje pomiędzy państwem a Kościołem reguluje konstytucja i umowa konkordatowa. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami - i tak jest też w szkołach. Na religię chodzą dzieci, których rodzice chcą, żeby chodziły. Nie ma przymusu. 21:22 Stanisław Żółtek: Co boskie Bogu, co cesarskie - cesarzowi. Co zrobiła lekcja religii w szkołach? Tam uczą duchowni, którzy wykonują polecenia ministra. Dzieci ich widzą jako zwykłych nauczycieli, a nie księży. Ja chodziłem na religię do Kościoła i czułem, że jestem na religii. 21:21 Paweł Tanajno: Nie będę krytykował TVP. Świeckie państwo i swoboda obywateli. W tej samej szkole powinny być lekcje dla tych, którzy chcą się uczyć religii i tych, którzy nie chcą. Przestańmy mówić o tematach zastępczych, zacznijmy mówić o gospodarce. 21:20 Mirosław Piotrowski: Polska jest krajem katolickim. Pomimo tego, że chce się to teraz obrzydzić. Europa ma korzenie chrześcijańskie. Religia katolicka powinna być nauczana i nie powinna być spychana na margines. 21:19 Witkowski: Uczęszczałem na lekcję religii i chciałbym, żeby tak było. Co innego to jednak nauka religioznawstwa, ale nie praktykowanie na siłę, ponieważ wyznań w Polsce jest wiele. 21:18 Szymon Hołownia: O tym powinna decydować wspólnota szkolna. Kwestia rozdziału Kościoła od państwa, które trzeba przeprowadzić, to inna sprawa. Zrobię to jako prezydent - natychmiast zbadać przepływ pieniędzy między władzą a Kościołem. Nie wiem dlaczego pan prezydent nie powołał przedstawiciela ds. pedofilii. Ja to uczynię. 21:17 Rafał Trzaskowski: O tym powinni decydować rodzice. I tego, co nauczył mnie mój katecheta i rodzice - to, że trzeba stać przy wszystkich tych, którzy są słabsi. 21:16 Druga runda pytań - świat wartości. Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach? 21:15 Marek Jakubiak: Gość w dom, Bóg w dom. Ale jest jedno "ale" - dla kogo? Dla tych, którzy chcą tu przybyć, żeby być Polakami. Nie jest Polska od tego, żeby pomagać Angeli Merkel - ma problem, niech sobie go sama załatwi. Pomiędzy państwami nie ma przyjaźni, tylko są interesy. 21:14 Rafał Trzaskowski: Problem został rozwiązany w 2015 roku. Nie było zgody na automatyzm, czy przymus. Problem polega na tym, że polityka zagraniczna to bezpieczeństwa. W UE jesteśmy piątą potęgą i powinniśmy podejmować dobre decyzje. Od walenia pięścią w stół, może się tylko wylać kawa. 21:13 Szymon Hołownia: Uchodźcy to jedno a emigranci to drugie. Jeżeli chodzi o uchodźców to obowiązuje nas prawo narodowe, są korytarze humanitarne. Jeżeli my chcemy mieć wpływ na decyzję podejmowane w UE, to musimy odnowić kontakty. Dlatego zwrócę się do Macrona i Merkel o odnowienie Trójkąta Weimarskiego. 21:12 Waldemar Witkowski: Obojętnie gdzie, kto się urodził, jest tym samym człowiekiem, jak my Polacy. Dziwie się, że o tym rozmawiamy. Solidaryzm jest bardzo ważny. Należy im pomagać. W latach 2001-2006 byłem wojewodą wielkopolskim - prawie 100 tys. Czeczenów przyjechała do Polski. Czy widzimy negatywne skutki ich przyjazdu? Nie. 21:11 Robert Biedroń: W każdym naszym działaniu powinniśmy budować mosty, a nie mury. Powinniśmy budować dom, w którym każdy się czuje jak u siebie. Teraz jesteśmy osamotnieni w UE. Nikt nie chce z nami rozmawiać. A trzeba pamiętać, że o takich kwestiach decyduje się wspólnotowo. 21:10 Stanisław Żółtek: Każdy, kto chce przyjechać do Polski zrobić zakupy czy pracować to powinien to móc zrobić. Ale to nie są Polacy. Oni powinni być karani i nie mogą brać zasiłków. Ta przymusowa relokacja to jest skandal. Warto byłoby zakończyć współpracę z UE. 21:09 Krzysztof Bosak: Program przymusowej relokacji został odrzucony, dlatego pragnę za to podziękować. Powinniśmy prowadzić politykę emigracyjną samodzielną. Musimy dumnie chronić naszych interesów narodowych. 21:08 Paweł Tanajno: Imigracja z Syrii musi się odbywać z odbywaniem praw człowieka. Nie możemy trzymać tych ludzi siłą w Polsce. Chciałbym zauważyć, że zostaliśmy wprowadzeni na niebezpieczną drogę - Polska staje się zasiekami amerykańskimi. Moja prezydentura poprowadzi Polskę w kierunku wolności. Pojadę do Kijowa, do Wilna i razem wrócimy do Brukseli i powiemy - witaj Europo - wracamy. 21:07 Kosiniak-Kamysz: Polska nie ma polityki zagranicznej. To polityka, według której przyjęliśmy 800 ton śmieci. Czas z tym skończyć. Czas zająć miejsce Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o migrantów, to Polska powinna utworzyć korytarze humanitarne. 21:06 Andrzej Duda: Przede wszystkim jesteśmy narodem ludzi życzliwych, ale co roku od lat przybywa do nas wielu migrantów. My jesteśmy ludźmi, którzy serdecznie ich przyjmują i żyją razem z nimi. Ale to są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas dobrowolnie. Nie zgadzamy się na to, żeby ludzi przywożono do Polski przymusowo. 21:05 - Musimy sprzeciwiać się dyktatowi UE. Stara dobra Europa zawsze była chrześcijańska. W debacie uczestniczyć będą dziś: Waldemar Witkowski z Unii Pracy, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak(Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

Formuła debaty

Prowadzący debatę dziennikarz Michał Adamczyk zada uczestnikom pięć pytań. Każdy z nich będzie miał 30 sekund na odpowiedź. Jeżeli Adamczyk uzna, że odpowiedź jest nie na temat, będzie mógł przerwać wypowiedź kandydata.

Po serii pytań, każdy ubiegający się o fotel prezydenta Polski, otrzyma minutę na swobodną wypowiedź. Na koniec prowadzący podsumuje debatę. Całość potrwa 80 minut.

