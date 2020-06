„Precz z tym Euro i Menelowe plus dla piwoszy. To chyba będzie hicior tej debaty”. Lawina komentarzy

Debata prezydencka w TVP rozpoczęła się o 21.00. W wydarzeniu uczestniczyli wszyscy zarejestrowani kandydaci, którzy zajęli miejsca w wylosowanej kolejności: Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno, Andrzej Duda, Waldemar Witkowski, Rafał Trzaskowski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Mirosław Piotrowski, Krzysztof Bosak, Marek Jakubiak.

Jakie pytania zadano podczas debaty?

Debata została podzielona na pięć obszarów. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, w jaki sposób powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców. Kolejne brzmiało: „Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach?”. Trzecia runda pytań dotyczyła polityki społecznej. Kandydatów zapytano o to, czy jeżeli zostaną wybrani w wyborach i będą sprawować funkcję prezydenta, zgodzą się na wprowadzenie małżeństw homoseksualnych. „Kiedy i czy Polska powinna przyjąć walutę euro?” – tak brzmiało przedostatnie pytanie. Ostatnie zostało zadane w nawiązaniu do pandemii koronawirusa: „Czy Polska powinna kupić szczepionkę, gdy zostanie odkryta i czy szczepienia powinny być obowiązkowe?”.

Lawina komentarzy

Już w czasie trwania debaty w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy. Głos zabierali zarówno dziennikarze, jak i politycy. „Precz z tym Euro i Menelowe plus dla piwoszy. To chyba będzie hicior tej debaty” – napisał Marek Suski, odnosząc się do słów wypowiedzianych przez Stanisława Żółtka. „Przełomu nie było” – komentowała dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek.

