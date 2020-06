Kto wygrał debatę prezydencką? Tak zagłosowali czytelnicy Wprost.pl

Do godz. 6:30 w czwartek 18 czerwca w naszej sondzie oddano 18 560 głosów. Najwięcej, bo 7319 (39,43 proc.) uzyskał Szymon Hołownia. Drugie miejsce zajął Krzysztof Bosak, na którego zagłosowało 4252 czytelników (22,91 proc.), a za kandydatem Konfederacji uplasował się Rafał Trzaskowski (3596 głosów, 19,38 proc.). Dalsze lokaty zajęli kolejno: Andrzej Duda (1626 głosów, 8,76 proc.), Waldemar Witkowski (518 głosów, 2,79 proc.), Stanisław Żółtek (417 głosów, 2,25 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (224 głosy, 1,21 proc.), Robert Biedroń (216 głosów, 1,16 proc.), Paweł Tanajno (184 głosy, 0,99 proc.), Marek Jakubiak (131 głosów, 0,71 proc.) oraz Mirosław Piotrowski (77 głosów, 0,41 proc.).

Jakie pytania zadano podczas debaty?

Debata została podzielona na pięć obszarów. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, w jaki sposób powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców. Kolejne brzmiało: „Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach?”. Trzecia runda pytań dotyczyła polityki społecznej. Kandydatów zapytano o to, czy jeżeli zostaną wybrani w wyborach i będą sprawować funkcję prezydenta, zgodzą się na wprowadzenie małżeństw homoseksualnych. „Kiedy i czy Polska powinna przyjąć walutę euro?” – tak brzmiało przedostatnie pytanie. Ostatnie zostało zadane w nawiązaniu do pandemii koronawirusa: „Czy Polska powinna kupić szczepionkę, gdy zostanie odkryta i czy szczepienia powinny być obowiązkowe?”.