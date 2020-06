„Menelowe plus” jako postulat wyborczy. Kim jest Stanisław Żółtek?

Jedną z wypowiedzi Żółtka, która najmocniej zapadnie w pamięć internautom, będzie jego humorystyczna (choć podyktowana złością) wstawka na temat nieistniejącego programu socjalnego Menelowe+. Kandydat rzucił tym hasłem, kiedy oburzał się, że zamiast gospodarką czy obniżeniem podatków, rząd zajmuje się „kupowaniem głosów wyborców za ich pieniądze”. – Jakieś 500 plus, kolejne 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa. Że może „menelowe plus” by jeszcze wrzucili, bo to też są głosy wyborcze – mówił.

Jeżeli chodzi jednak o główne postulaty Stanisława Żółtka, to zostały one przedstawione przy okazji pytania o ewentualną zmianę polskiej waluty na euro. – Oczywiście, że precz z tym euro. Nawet szkoda mi takiego pytania zadawać. Ja zamiast tego wolałbym porozmawiać o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bo Polska na tym w tej chwili nie tylko traci, ale traci na tym coraz więcej. To nie tylko ogromne zbiurokratyzowanie Polski. To jest w ogóle plan wydłubania z Polski całej forsy (...) wydłubywania złota z powietrza. Opłata za dwutlenek węgla – to co nam się szykuje, to jest jakiś horror istny – mówił.

Stanisław Żółtek – kariera polityczna i przynależność partyjna

Stanisław Żółtek to urodzony w 1956 roku krakowianin, student UJ. W okresie PRL wyjechał do pracy za granicę. Swoją obecność w polskiej polityce zaczynał od Unii Polityki Realnej. Z ramienia tej partii startował w wyborach parlamentarnych w 1993 roku, ale nie uzyskał mandatu. W latach 1997-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa. 10 lat później pełnił obowiązki prezesa UPR. Bezskutecznie ubiegał się o mandat europosła. W wyborach samorządowych w 2010 bez powodzenia kandydował z ramienia KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego na prezydenta Krakowa. Jego udział w wyborach samorządowych w Krakowie także nie zakończył się sukcesem. W 2011 roku został wiceprezesem partii Kongres Nowej Prawicy. W 2014 udało mu się uzyskać mandat europosła. Trzy lata później objął funkcję prezesa KNP.

W 2019 roku Stanisław Żółtek zarejestrował partię „PolEXIT”. Polityk uważa, że Polska i inne kraje europejskie powinny opuścić wspólnotę, ponieważ wprowadzane przez Unię Europejską dyrektywy i rozporządzenia odbierają im niezależność. – W 2000 roku byliśmy wielkimi zwolennikami Unii. Ona się zmieniała na coraz gorszą – na państwo federalistyczne, które będzie rządziło innymi państwami. Dwa kraje głównie miały takie zapędy, żeby rządzić. To Francja i Niemcy – oceniał Stanisław Żółtek. W 2020 r. Stanisław Żółtek został ogłoszony kandydatem KNP i PolEXIT-u w wyborach prezydenckich. W kwietniu 2020 Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała jego kandydaturę.