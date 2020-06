Andrzej Duda pojechał w nocy do piekarni. „Po wygranej debacie nie zwalniamy tempa”

„Po wygranej debacie nie zwalniamy tempa! Jesteśmy w piekarni »Klementynka« w Markach” – poinformował na Twitterze sztab Andrzeja Dudy. Materiały zostały zamieszczone przed północą, a prezydent spotkał się z pracownikami piekarni i wysłuchał, co eksperci mają do powiedzenia na temat wypieku chleba. Jego wizyta nie umknęła uwadze internautów, z których część skrytykowała głowę państwa. „Aha. I tylko tak zbiegiem okoliczności właściciel jest niedoszłym radnym z PiS-u” – napisał jeden z nich. „Duda pojechał do piekarni po bułkę. Z dżemem oczywiście” – ironizował ktoś inny nawiązując do krytyki pod adresem Rafała Trzaskowskiego, który 15 sierpnia 2018 roku zachwalał możliwość kupienia dżemu na Jarmarku św. Jacka u dominikanów. „Andrzej Duda oznajmia ze wygrał debatę w TVPiS. Cudownie Andrzeju, ktoś o tym jeszcze wie? Czy jeszcze nie poinformowałeś widzów?” – dopytywał ktoś inny.

Nie wszystkie komentarze były jednak krytyczne wobec prezydenta. „Pan Prezydent jest niesamowity. Ale proszę choć chwilę odpocząć, nabrać sił. Ten weekend i przyszły tydzień są bardzo ważne” – czytamy w jednym z nich. „Brawo prezydent Andrzej Duda. Widać dużo więcej energii po spotkaniach z wyborcami, czyli nami Polakami w tej kampanii wyborczej” – stwierdził inny z komentujących.

Jakie pytania zadano podczas debaty?

Debata została podzielona na pięć obszarów. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, w jaki sposób powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców. Kolejne brzmiało: „Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach?”. Trzecia runda pytań dotyczyła polityki społecznej. Kandydatów zapytano o to, czy jeżeli zostaną wybrani w wyborach i będą sprawować funkcję prezydenta, zgodzą się na wprowadzenie małżeństw homoseksualnych. „Kiedy i czy Polska powinna przyjąć walutę euro?” – tak brzmiało przedostatnie pytanie. Ostatnie zostało zadane w nawiązaniu do pandemii koronawirusa: „Czy Polska powinna kupić szczepionkę, gdy zostanie odkryta i czy szczepienia powinny być obowiązkowe?”.

