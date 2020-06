Wybory prezydenckie 2020. Sztab prezydenta Andrzeja Dudy zapowiada pozew

Pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Sobolewski, poinformował, że w piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożony zostanie pozew w trybie wyborczym w związku z „kłamstwami kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego”.

Polska Agencja Prasowa po rozmowie z Krzysztofem Sobolewskim nie ujawniła, której wypowiedzi prezydenta Warszawy będzie dotyczył pozew. Nie przekazano szczegółowych informacji w sprawie. O konkrety zapytaliśmy wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości. – To będzie ujęte w pozwie – uciął Radosław Fogiel w rozmowie z Wprost.pl. – Na ten moment pan poseł Sobolewski przekazał wszystko, co mieliśmy do przekazania – dodał polityk.

Wybory 2020

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Kandydaci wykorzystują więc do granic możliwości pozostały czas kampanii i jeżdżą po Polsce, zabiegając o głosy potencjalnych wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza w piątek 12 czerwca opublikowała obwieszczenie o kandydatach startujących w wyborach prezydenckich. W wyścigu o prezydenturę startuje 11 kandydatów (kolejność alfabetyczna): Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski, Stanisław Żółtek.

