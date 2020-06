„Dokąd tupta nocą jeż?”. Szymon Hołownia ocenia debatę w TVP

– Mamy dziesięć dni do wyborów, w których możemy zmienić absolutnie wszystko – powiedział Szymon Hołownia na nagraniu zamieszczonym na YouTube. W dalszej części kandydat startujący w wyborach ocenił przebieg debaty prezydenckiej, którą wczoraj transmitowała Telewizja Polska. – Naprawdę jestem zadziwiony tym, jak można było zmarnować w tak cudowny sposób półtorej godziny czasu antenowego tylu milionów Polaków. Brakowało jeszcze tylko pytania: „Dokąd tupta nocą jeż?” i może coś o Lato z Radiem albo nie wiem, co jeszcze można było wymyślić. Jest to naprawdę… Ja po prostu wymiękłem… Nie mam słów – stwierdził.

– Zobaczcie, jakim psuciem demokracji jest to, że nie będzie debaty w TVN-ie i Polsacie, bo obaj główni moi kontrkandydaci chowają się i tych debat nie chcą. Gdyby oni to potwierdzili, nawet bez Dudy, to przecież i TVN i Polsat taką debatę by urządziły. Nie będzie już żadnej przestrzeni na porozmawianie poważne o poważnych sprawach. Nie będzie już takiej formuły, w której będzie można porozmawiać w szerszym gronie – komentował Szymon Hołownia. – Ale oczywiście niech będą nawet wszyscy kandydaci. Uważam, że to co wczoraj się pokazało w studiu tzn., obecność pana Żółtka, Piotrowskiego, Witkowskiego – to były rzeczy które pokazują Polskę. To jest polska demokracja. Bardzo sensowne niektóre wypowiedzi, niektóre absolutnie z kosmosu, tak jak te o „menelowym plus” (…), ale taka jest Polska – powiedział Szymon Hołownia.

Po godz. 18.00 Telewizja Polsat poinformowała, że zwróciła się do Telewizji Polskiej oraz telewizji TVN z propozycją zorganizowania przed pierwszą turą wyborów debaty kandydatów na prezydenta.