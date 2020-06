Wałęsa: Trzaskowskiemu wierzą masy intelektualne, Kaczyńskiemu masy wiejskie

– Ludzie chcą zmiany, a ponieważ nie ma propozycji, na razie poparli demagogów i populistów typu Kaczyńscy. Ale widzą, że to nie do końca dobre, że od tego trzeba odejść, to szukają kogo poprzeć, komu uwierzyć – stwierdził Lech Wałęsa w wywiadzie udzielonym niemieckiej stacji Deutsche Welle. Były prezydent w rozmowie z dziennikarzami stwierdził również, że w jego ocenie masy intelektualne już uwierzyły Rafałowi Trzaskowskiemu, natomiast jeszcze masy wiejskie i małomiejskie na razie jeszcze wierzą Jarosławowi Kaczyńskiemu.

W dalszej części rozmowy Lech Wałęsa przyznał, że cały świat obecnie szuka rozwiązań wyjścia z kryzysu. – Mnie bardziej interesuje, co my właściwie robimy; cały świat poszukuje rozwiązań. I to co dzisiaj robimy w Europie Zachodniej i w Niemczech to są stare pomysły. One nie pasują na te czasy. Ja czekam, że obudzą się politycy i zaczną szukać propozycji politycznych i ekonomicznych pasujących na obecne czasy – stwierdził. Pytany o to, jakie to mogłyby być pomysły, Wałęsa wspomniał o fundamentach budowy Europy. – Jaki jest fundament naszej nowej budowli po upadku bloku komunistycznego? Jaki jest fundament budowy Europy? Jaki system ekonomiczny pod tę nowość. To są pytania, na które musimy znaleźć odpowiedzi – wyjaśnił.

