Jak będą wyglądać wybory na Śląsku? W kilku gminach jedynie w formie korespondencyjnej

– W kilku gminach, nie tylko ze Śląska, przeprowadzane będą wybory wyłącznie korespondencyjne. Analizy jeszcze trwają – zapowiedział w Radiu WNET minister Łukasz Szumowski. Zdradził, że takie miejsca są już wyodrębnione, i że nie ma ich dużo. Zastrzegł jednak, że wciąż czekać należy na pełne analizy, w oparciu o które podejmowane będą dalsze decyzje. Pod uwagę brane będą nowe przypadki zachorowań, liczba aktywnie chorych oraz statystyki dotyczące osób na kwarantannie i w izolacji.

– Na pewno kilka gmin będzie takich, które mają bardzo wysokie te liczby. Natomiast nie przewiduję, by była to duża ilość – uspokajał minister Szumowski. Wymienił przykładowe województwa, w których takowe gminy wskazano. To śląskie, łódzkie i wielkopolskie. – Jest kilka tych województw, gdzie są gminy, które mają wysokie wskaźniki – dodał.

