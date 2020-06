Biedroń zaprezentował projekty ustaw o związkach partnerskich oraz równości małżeńskiej

Kwestii związków partnerskich kandydat Lewicy nie poświęci zbyt wiele uwagi. Skupił się zdecydowanie na drugiej. – To ustawa o związku partnerskim, która w różnych formach wielokrotnie była wnoszona do polskiego parlamentu, ale za każdym razem była odrzucana. Ale druga ustawa, która dzisiaj sprawia, że wszyscy obywatele i obywatelki naszego kraju będą mieli równe prawa, jeśli chodzi o małżeństwa, to ustawa o równości małżeńskiej – oświadczał.

– Ustawa historyczna, nigdy do tej pory jeszcze niezłożona w historii polskiego parlamentaryzmu. Ustawa przygotowana przez organizacje „Miłość nie wyklucza”, której bardzo chciałem serdecznie podziękować za waszą ciężką pracę – mówił do kamer Robert Biedroń.

Polityk ma plan włączenia do swojego projektu także pozostałych postępowych kandydatów. – Chciałbym poprosić moich kolegów startujących w wyborach prezydenckich o to, żeby nie chowali w tej sprawie głosy w piasek. Żeby jasno i wyraźnie zadeklarowali po której stronie stoją, bo to jest ten moment deklaracji – stwierdził.

– Jeżeli jesteśmy za równością, za Konstytucją, to drogi Szymonie, drogi Rafale, poprzyjcie dzisiaj ustawę o równości małżeńskiej, bo każdy demokrata, każda demokratka powinni dzisiaj stanąć po stronie równości – powiedział, kierując swoje słowa do Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego.

