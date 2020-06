Szef Komisji Izby Reprezentantów wzywa do odwołania wizyty Dudy w USA. Padły mocne słowa

Eliot L. Engel, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów wydał oświadczenie, w którym wzywa Donalda Trumpa do „natychmiastowego odwołania” spotkania z Andrzejem Dudą. „Zaproszenie Andrzeja Dudy przez Donalda Trumpa to kolejny dowód na to, że prezydent USA jest zauroczony liderami wykazującymi tendencje autokratyczne” – pisze Engel.