Wybory 2020. Wniosek do sądu przeciwko Trzaskowskiemu. Sztab Dudy domaga się sprostowania

Wczoraj pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Andrzeja Dudy poinformował Polską Agencję Prasową, że w piątek 19 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostanie złożony „pozew w trybie wyborczym” przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Krzysztof Sobolewski w informacji przekazanej PAP podał wówczas jedynie, że chodzi o kłamstwa kandydata Koalicji Obywatelskiej.

„Domagamy się sprostowania”

Szczegóły dotyczące sprawy Sobolewski ujawnił na konferencji prasowej zorganizowanej po godz. 15.00. – Domagamy się sprostowania następującej treści: „Ja niżej podpisany Rafał Trzaskowski oświadczam ze w dniu 14 czerwca 2020 roku podczas spotkania z wyborcami na rynku we Wrocławiu rozpowszechniłem nieprawdziwą informację jakoby w ostatnim czasie w Polsce prawie milion osób straciło pracę” – powiedział pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. – To złożyliśmy jako nasz wniosek do Sądu Okręgowego. Oprócz tego będziemy domagać się opublikowania tego sprostowania, jeśli oczywiście sąd przychyli się do naszego wniosku, w mediach, w których ukazała się ta informacja, ten cytat z tego wiecu. Z naszych obliczeń wynika, że jest to min. 10 instytucji medialnych, zarówno elektronicznych jak i papierowych – kontynuował polityk.

