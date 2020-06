Wybory 2020. W tych gminach tylko głosowanie korespondencyjne. Minister zdrowia przekazał rekomendacje

„Minister Zdrowia przekazał dziś do PKW rekomendacje w sprawie przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach, w których tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców” – poinformował resort, na którego czele stoi Łukasz Szumowski. „Są to gminy Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie). Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, tj. powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego” – wskazuje MZ.

Podjęcie takiej decyzji minister zdrowia zapowiadał na antenie Radia Wnet. – W kilku gminach, nie tylko ze Śląska, przeprowadzane będą wybory wyłącznie korespondencyjne. Analizy jeszcze trwają – mówił Łukasz Szumowski. Minister zdrowia zdradził, że takie miejsca są już wyodrębnione, i że nie ma ich dużo. Zastrzegł wówczas, że wciąż należy czekać na pełne analizy, w oparciu o które podejmowane będą dalsze decyzje. Pod uwagę brana jest liczba nowych przypadków zachorowań, liczba aktywnie chorych oraz statystyki dotyczące osób na kwarantannie i w izolacji.