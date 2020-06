Prezydent podpisze ustawę o związkach partnerskich? Duda mówi o „statusie osoby najbliższej”

Duda pytany był o to, czy jest tolerancyjny wobec mniejszości seksualnych oraz czy dopuszcza wprowadzenie w Polsce związków partnerskich. – Rozróżniam dwie rzeczy. Co innego być tolerancyjnym, a co innego pozwolić, by mniejszość narzucała wolę większości. Na to nie mogę się zgodzić – wskazał prezydent. Andrzej Duda zaznaczył, że „każdy człowiek jest wolny i ma prawo do swojej prywatności, a sfera jego praw sięga tak daleko, by nie naruszać wolności drugiego człowieka” .

Duda: Jestem człowiekiem tolerancyjnym

– To, że ktoś ma inne preferencje seksualne i jest to jego prywatna sprawa, on się tym nie obnosi, nie epatuje mnie, nie idzie z tym do dzieci, nie próbuje kształtować ich światopoglądu inaczej, niż by chcieli rodzice, mnie to nie przeszkadza – mówił Andrzej Duda. – Mnie z punktu widzenia tego, że jestem człowiekiem tolerancyjnym, jest wszystko jedno, jak żyją moi sąsiedzi i co robią za ścianą. Czy żyje kobieta z mężczyzną, dwie kobiety, dwóch mężczyzn, czy mają sformalizowany związek, mnie jest wszystko jedno, dopóki nie zakłócają spokoju – mówił Duda. Przytoczył przykład sąsiadów, pary gejów, o których mówił w wywiadzie udzielonym „Wprost”. – Dopóki ktoś mnie nie zmusza, bym akceptował jego zachowania, które przekraczają według mnie normy społeczne, to mnie to nie przeszkadza – podkreślił Duda. Powtórzył, że „mniejszość nie może wchodzić na głowę i kształtować życie większości” .

Co prezydent sądzi o związkach partnerskich? – Nie zgadzam się, by w Polsce były związki partnerskie w takiej formie, jak chce środowisko LGBT. Uważam, że to nie powinno występować w naszym kraju – zadeklarował Andrzej Duda. Dodał jednak, że „jest gotów rozważyć inne rozwiązania” . – Podawałem to kilkakrotnie w mediach i się z tego nie wycofuję – wskazał. Przypomnijmy, że taka deklaracja padła z ust głowy państwa w rozmowie z „Wprost”.

Status osoby najbliższej