Wybory prezydenckie 2020. W tych gminach tylko głosowanie korespondencyjne

Przypomnijmy, że Minister Zdrowia przekazał dziś do PKW rekomendacje w sprawie przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach, w których tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców. Resort zdrowia poinformował, że są to gminy Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie). „Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, tj. powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego” – wskazało MZ.

Podjęcie takiej decyzji minister zdrowia zapowiadał na antenie Radia Wnet. – W kilku gminach, nie tylko ze Śląska, przeprowadzane będą wybory wyłącznie korespondencyjne. Analizy jeszcze trwają – mówił Łukasz Szumowski. Jeszcze tego samego dnia do rekomendacji ministra zdrowia przychyliła się Państwowa Komisja Wyborcza. W piątek 19 czerwca opublikowano uchwały PKW w tej sprawie.

Wybory z możliwością głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie głosowania wyłącznie w korespondencyjnej formie na określonym obszarze kraju umożliwia ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. I tura wyborów odbędzie się 28 czerwca. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie powyżej 50 proc. ważnych głosów, 12 lipca zostanie przeprowadzona II tura.