Duda o decydowaniu między „płaszczykiem a bucikami”. „Nie jesteśmy dziadowskim krajem”

Na początku konferencji doda stwierdził, że w tej chwili rząd „czyni wszystko, aby przetrwały miejsca pracy” . – Aby rodzina mogła spokojnie gospodarować, się utrzymać, aby tata, mama mieli swoją pracę, zarabiali pieniądze, przynosili je do domu, mogli utrzymać dzieci – mówił.

Jak mówił, chce, aby Polska wyszła z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, poprzez inwestycje. – I to poprze inwestycje różnego rodzaju. Poprzez inwestycje wielkie, bo realizujemy i CPK i realizujemy przekop przez Mierzeję Wiślaną, a więc budowę tego kanału, który połączy morze bałtyckie z zalewem Wiślanym, ale realizujemy także wielką cały czas budowę dróg w naszym kraju. S6, S10, via Baltica, via Carpatia, ale także i linii kolejowych, Rail Baltica. Ale również i 1800 km linii kolejowych, które mają zasilić CPK – wymieniał.