Paweł Kukiz do PiS: Zabije was to, czym chcieliście zabić

Deklaracja Kukiza

– Jeżeli do drugiej tury nie dostanie się Władysław Kosiniak-Kamysz i jeżeli żaden z kandydatów nie przyjmie tych postulatów zmian ustrojowych, które są dla mnie kluczowe, to po prostu nie pójdę na wybory. To jest rzecz oczywista – zadeklarował Paweł Kukiz. Ocenił, że lider PSL „niesie postulaty o zmiany ordynacji wyborczej, które niegdyś niosła PO i o których zapomniała” .

„Zabije was to, czym chcieliście zabić”

Według polityka, „z kampanii na kampanię mamy do czynienia z coraz większą brutalizacją życia politycznego” , co wynika właśnie z systemu partyjnego w Polsce. Odnosząc się do słów Andrzeja Dudy o „ideologii LGBT” stwierdził, że „nie można poniżać drugiego człowieka, gardzić drugim człowiekiem” .

– Zabije was to, czym chcieliście zabić i to adresuję w kierunku PiS-u. Nie można poniżać i gardzić drugim człowiekiem. Nie dam się wkręcić ani PiS-owi ani PO w te dysputy na temat orientacji seksualnej i robienia z tego tematu nr 1. Ja kiedyś współpracowałem ze stowarzyszeniem LAMBDA i doskonale te środowiska znam ale dziś mnie irytuje krzykliwość tego środowiska ale nie można reagować agresją i poniżać drugiego człowieka – ocenił.