Trzaskowski: Zadaniem prezydenta nie będzie odgrzewanie sporów, które 5 lat temu nas zajmowały

– Wszyscy którzy oglądali debatę prezydencką wiedzą, że dzisiaj rządzący chcą się przede wszystkim koncentrować na tym, co było, na tych sporach, które żeśmy prowadzili kilka lat temu. Dzisiaj nie musimy już rozmawiać o 500+, dlatego że wszyscy jesteśmy za tym, aby utrzymać program 500+. Dzisiaj nie musimy rozmawiać o wieku emerytalnym, dlatego, że nie podwyższymy wieku emerytalnego – zapewniał kandydat KO na prezydenta.

Rafał Trzaskowski podkreślał, że „nie ma co się spierać a propos tego, co było, co już dawno rozstrzygnięte”. – Nie ma też co się spierać a propos takich kwestii jak np. przyjęcie euro, bo dzisiaj to nie jest dla nas problem. Dzisiaj nie rozstrzygamy tego, czy będziemy przyjmowali euro czy nie. Dzisiaj musimy skupić się na tym, co najważniejsze dziś i na tym, co najważniejsze będzie w przyszłości i tym różnię się od swoich konkurentów, że przede wszystkim zastanawiam się na tym, co będzie – przekonywał.

Jak mówił główny według sondaży konkurent Andrzeja Dudy, w związku z epidemią należy skupić się na rynku pracy, bezrobociu, problemach służby zdrowia. – To są prawdziwe tematy, które dzisiaj nurtują Polki i Polaków i dlatego zadaniem prezydenta nie będzie odgrzewanie tych sporów, które 5 lat temu czy kilka lat temu nas zajmowały, tylko patrzenie do przodu – podkreślał Trzaskowski.