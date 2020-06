NA ŻYWO: Wybory 2020. Kampania prezydencka – najważniejsze informacje z poniedziałku 22 czerwca

08:23 Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego otwarcie przyznał, że negatywne komentarze Rafała Trzaskowskiego na temat zasadności CPK to „jasne postawienie się przeciwko polskiej racji stanu”.



Horała: Sprzeciw wobec CPK to jasne postawienie się pana Trzaskowskiego przeciwko polskiej racji stanu 08:15 Czy wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie poskutkuje zwiększeniem kontyngentu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. –To wydaje się prawdopodobne. Prezydent amerykański planuje wycofać około 10 tys. żołnierzy z Niemiec i niewykluczone, że trafią oni do innej części Europy – powiedział na antenie TOK FM Witold Waszczykowski. 08:00 - Żaden z poważnych przywódców europejskich nie spotyka się z Donaldem Trumpem, ponieważ wiedzą, że prawdopodobnie za kilka miesięcy ten nie będzie już prezydentem - stwierdził w Poranku TOK FM Robert Biedroń. Wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie już w środę. 07:50 Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek będzie przebywał w woj. lubuskim. W planach są m.in: międzypokoleniowe spotkanie szefa Ludowców z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim i wizyta w Zielonej Górze. 07:38 – Prezydent Andrzej Duda jedzie do Waszyngtonu załatwiać polskie sprawy i na pewno – mogę już teraz powiedzieć – po spotkaniu prezydentów będą dobre wieści z Waszyngtonu – mówił w Sygnałach Dnia Radiowej Jedynki Krzysztof Szczerski.



Wizyta Andrzeja Dudy w USA. „Będą dobre wieści z Waszyngtonu” 07:31 Prezydent Andrzej Duda o godz. 11.30 w Warszawie podpisze mowę programową z Krajową Radą Izb Rolniczych. W poniedziałek głowa państwa odwiedzi ponadto Wiechrzosławice i Tarnów. 07:23 Sztab kandydata Konfederacji na prezydenta Krzysztofa Bosaka informuje, że w poniedziałek będzie można go spotkać w Iławie i Olsztynie. 07:16 W poniedziałek 22 czerwca Robert Biedroń wybierze się do Łodzi, gdzie m.in. złoży kwiaty pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w rocznicę Powstania Łódzkiego. Kandydat Lewicy pojawi się także w Warszawie, gdzie zaplanowano jego konferencję z udziałem szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. 07:05 “Raport o stanie państwa” to ostatni etap kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Jak podaje 300polityka.pl, kandydat Koalicji Obywatelskiej w ciągu ostatnich 120 godzin kampanii chce każdego dnia skupić się na innym temacie. W poniedziałek planuje m.in. spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. 06:51 Sondaż prezydencki



Gdyby w II turze wyborów prezydenckich doszło do konfrontacji Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, to zwycięsko wyszedłby z niej kandydat Koalicji Obywatelskiej – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Survey, czyli Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.