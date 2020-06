Mówił po angielsku do Trzaskowskiego. Zaskakująca reakcja prezydenta Warszawy

Wybory prezydenckie odbędą się już w najbliższą niedzielę. Wczoraj kandydat, który startuje w wyścigu o prezydenturę z rekomendacją KO, odwiedził województwo podlaskie. Podczas wizyty w Supraślu z Rafałem Trzaskowskim wdał się w dyskusję pewien mężczyzna, a nagranie z ich wymiany zdań obejrzało już ponad 130 tys. internautów.

„Nie masz amerykańskiego akcentu”

– Skąd jesteś? – zapytał Rafał Trzaskowski. – Ze Stanów Zjednoczonych, z Wirginii – odpowiedział mężczyzna. – Powiedział Pan, że znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna, jeśli się chce być prezydentem. Moim zdaniem, tak jak powiedział premier, najważniejszym językiem jest język interesów Polski – kontynuował. – To na pewno – odpowiedział Rafał Trzaskowski i dodał: „nie masz amerykańskiego akcentu”. – Nie masz amerykańskiego akcentu, brzmisz jak Polak – powtórzył prezydent Warszawy. – Masz typowy polski akcent, który słyszałem wiele razy. Musi być nieprawdziwy – podsumował raz jeszcze polityk.

Internauci komentują

Część użytkowników mediów społecznościowych doszukuje się w zdarzeniu pewnego rodzaju „ustawki”. „Jakie to słabe. Mogli już wynająć jakiegoś obcokrajowca aktora. Przecież od razu słychać, że to jakiś Zenek spod Otwocka”, „Czy oni, naprawdę, nie mają tam nikogo, kto potrafiłby po angielsku?”, „Zaraz padnę ze śmiechu” – komentowali internauci. „Jutro już pewnie będzie znane jego imię i nazwisko, okaże się, że to bezrobotny aktor” – dodał kolejny.