„Andrzej nie kradnij” kontra „Rafał nie kłam”. Szłapka i Fogiel komentują wpis Preisnera

Adam Szłapka udostępnił w mediach społecznościowych post Zbigniewa Preisnera. „Andrzej nie kradnij" – napisał poseł i oznaczył na Twitterze prezydenta, Joachima Brudzińskiego, a także Adama Bielana. Do wpisu odniósł się Radosław Fogiel. „Adam, nikt na spotkaniu prezydenta Dudy nie emitował tego utworu. Szukaj w okolicach pomnika Mickiewicza, kto tam stał? Mamy taki apel #RafałNieKłam, weźcie to sobie do serca” – odpowiedział wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Zbigniew Preisner: Andrzej Duda łamie moje osobiste prawa autorskie

Politycy odnieśli się w ten sposób do wpisu, który Zbigniew Preisner zamieścił w mediach społecznościowych w niedzielę 21 czerwca. „Moi Drodzy, dzisiaj na Małym Rynku w Krakowie z »Dudabusu« została bez mojej zgody wyemitowana moja piosenka »Miejcie nadzieję«. Co za bezczelność?! A. Duda, kandydat na prezydenta, łamie moje osobiste prawa autorskie” – napisał Zbigniew Preisner na Facebooku. „Informuję, że nie popieram Pana kandydatury i nie życzę sobie wykorzystywania mojej twórczości do Pana promocji. Występuję na drogę prawną” – dodał kompozytor w dalszej części wpisu.