„Posuwa się do najgorszych ruchów”. Ewa Kopacz ostro recenzuje Andrzeja Dudę

„Andrzej Duda traci grunt pod nogami. Posuwa się do najgorszych ruchów. Porównanie rządów PO-PSL do koronawirusa to przedmiotowe traktowanie i obrażanie przede wszystkim naszych wyborców” – napisała Ewa Kopacz na Twitterze. Była premier w ten sposób skomentowała słowa, które Andrzej Duda wypowiedział na wiecu zorganizowanym w niedzielę w Krakowie.

O czym mówił Andrzej Duda w Krakowie?

W niedzielę 21 czerwca podczas wystąpienia w Krakowie prezydent nawiązał do rządów koalicji PO-PSL z lat 2007-2015. – W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji PO-PSL, bezrobocie wynosiło ponad 9 proc. W najgorszym momencie pandemii koronawirusa bezrobocie wzrosło do 6 proc., czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż koronawirus. Dla polskiej gospodarki byli gorsi niż koronawirus – stwierdził. Dalej Duda przekonywał, że „działał przez całe pięć lat dla państwa i dla ludzi”. – Wszystko co robiłem, robiłem po to, by moim rodakom żyło się lepiej – podkreślał. – Chcę tą politykę kontynuować, chcę, żeby polska rodzina miała zapewnione bezpieczeństwo – dodał.