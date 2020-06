Macierewicz o Karcie LGBT podpisanej przez Trzaskowskiego: Promocja pedofilii

Antoni Macierewicz odwiedził Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem pod Rzeszowem. Były szef MON został zapytany m.in. o to, „z jakimi zagrożeniami wiąże się ewentualna wygrana w wyborach któregoś z kontrkandydatów Andrzeja Dudy”. – Rafał Trzaskowski wysyła nas do donikąd, byle nie do Polski. Karta LGBT+, którą podpisał jako prezydent Warszawy, to jest wielka reklama i promocja pedofilii. Ci sami ludzie mówią, jakim to strasznym przestępstwem jest pedofilia, a równocześnie chcą wychowanie w pedofilii uczynić obowiązkiem samorządu – stwierdził.

Zdaniem polityka PiS kandydat PO w wyborach prezydenckich nie tylko temu patronuje, ale ośmiela się atakować Andrzeja Dudę, który podpisał Kartę Rodziny, wyznaczającą kierunek rozwoju na przyszłość polskiej młodzieży i polskiego narodu. – To czasami jest ważniejsze od wielu inicjatyw gospodarczych. Jeżeli wychowamy nasze dzieci według tego, co chce pan Trzaskowski, to nie będzie narodu polskiego. Andrzej Duda stawia sprawę jasno: Karta Rodziny, nie Karta Pedofilii – podsumował były szef MON.

Karta LGBT – najważniejsze postanowienia

Dokument podpisany przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego jest podzielony na kilka działów: Bezpieczeństwo, Edukacja, Kultura i Sport, Praca, Administracja. Zakłada m.in. reaktywację hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+, wprowadzenie do stołecznych szkół „latarników” i wzmocnienie działań antyprzemocowych, stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+, rozpoznanie potrzeb i wsparcie klubów sportowych skupiających osoby LGBT+, współpracę z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT+, w tym w szczególności z tzw. tęczowymi sieciami pracowniczymi i promocja dobrych praktyk, a także stosowanie klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta i powołanie pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. społeczności LGBT+.

