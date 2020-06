NA ŻYWO: Wybory 2020. Kampania prezydencka – najważniejsze informacje z wtorku 23 czerwca

7:43 Mimo że jeszcze nie odbyła się pierwsza tura wyborów, pojawiają się już pytania o to, kogo konkretni kandydaci poprą w drugiej turze. Jak na to pytanie odpowiedział Robert Biedroń?



Biedroń poprze Trzaskowskiego w drugiej turze? „Jestem otwarty na propozycje” 7:28 Prezydent ubiegający się o reelekcję zaczął dzień od złożenia okolicznościowych życzeń.



twitter.com 7:19 "To nie są żarty. Wybory to nasza decyzja o przyszłości" - przestrzega Szymon Hołownia na Twitterze.



twitter.com 7:11 Zbigniew Preisner zarzucił sztabowi Andrzeja Dudy wykorzystanie bez zgody jego utworu podczas wiecu w Krakowie. Gdy okazało się, że nic takiego nie miało miejsca, przeprosił.



Zbigniew Preisner oskarżył sztab Andrzeja Dudy o łamanie praw autorskich. Teraz się wycofuje 7:03 Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z ostatniego wtorku przed głosowaniem.

Wybory 2020

Wybory prezydenckie w Polsce miały się odbyć 10 maja. Ze względu na zagrożenie wywołane przez pandemię koronawirusa nie odbyły się we wskazanym terminie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nową datę ich przeprowadzenia. Została wyznaczona na 28 czerwca. PKW wydała obwieszczenie, w którym opublikowała listę kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta.

Lista kandydatów w kolejności alfabetycznej:

