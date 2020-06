Budka został celowo „ukryty” na czas kampanii? „Pojawia się pytanie, kto kogo schował”

Konrad Piasecki zapytał Sławomira Nitrasa, „czy nie czas ujawnić program” Rafała Trzaskowskiego. – O założeniach ideowych moglibyśmy rozmawiać długo – odpowiedział polityk i dodał, że prezydent Warszawy „przedstawił w kampanii bardzo dużo założeń programowych”. – Od początku założyliśmy, że program całościowy pokażemy na końcu kampanii – w czwartek, a może nawet jutro – zapowiedział Nitras. – My program pokazujemy od początku kampanii Rafała Trzaskowskiego – powtórzył raz jeszcze sztabowiec prezydenta Warszawy.

„Pojawia się pytanie, kto kogo schował”

W programie „Rozmowa Piaseckiego” Sławomir Nitras odniósł się także do informacji jakoby celowym zabiegiem było „ukrycie” Borysa Budki w kampanii prowadzonej przez Rafała Trzaskowskiego. – Gdybyśmy porównali aktywność, czy wspólną aktywność Budki i Trzaskowskiego i porównali aktywność Dudy i Kaczyńskiego, to pojawia się pytanie, kto kogo schował – odpowiedział polityk. Sztabowiec Trzaskowskiego zaznaczył jednocześnie, że środowisko prezydenta Warszawy „z wielką pokorą podchodzi do sondaży”. Przypomnijmy – z ostatnich badań przeprowadzonych przez różne pracownie wynika, że to Rafał Trzaskowski zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenckich z Andrzejem Dudą.

