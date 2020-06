Głosowanie poza miejscem zameldowania. Dziś ostatni dzień na dopisanie do spisu wyborców

Jak zagłosować poza miejscem zameldowania?

Żeby w wyborach prezydenckich zagłosować poza miejscem zameldowania lub stałego zamieszkania należy wpisać się do rejestru lub spisu wyborców. Można to zrobić do 23 czerwca. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos w najbliższych wyborach lub przez internet.

Rejestr wyborców i spis wyborców – czym się różnią?

Spis wyborców przygotowuje się na podstawie rejestru wyborców – na potrzeby konkretnych wyborów. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców. Taki spis jest przekazywany do obwodowych komisji wyborczych, które wydają karty do głosowania. Żeby dopisać się do spisu wyborców wystarczy podać swoje dane osobowe i adres pod którym będziemy przebywali w dniu wyborów. Wpisanie się do spisu wyborców umożliwia głosowanie tylko w tych wyborach (w obu turach)!

Rejestr wyborców obejmuje z kolei osoby, które mieszkają na stałe na terenie danej gminy. Do rejestru wyborców wpisuje się wszystkie osoby zameldowane w niej na pobyt stały (wpisuje się je z urzędu) i osoby, które mieszkają w niej na stałe bez zameldowania na pobyt stały (wpisuje się je na ich własny wniosek). W tym drugim przypadku gminy mogą zażądać potwierdzenia zamieszkania w danym miejscu (na przykład umowy wynajmu mieszkania) Jeśli wpiszesz się do rejestru wyborców, będziesz mógł głosować w danym miejscu również w kolejnych wyborach!

Dopisanie do spisu wyborców przez internet

Do spisu wyborców na wybory prezydenckie, które odbędą się 28 czerwca do wtorku 23 czerwca do godz. 23:59 można dopisać się również przez internet. – Jedynym, co powinniśmy przygotować, aby skorzystać z tej e-usługi jest profil zaufany i adres, pod którym będziemy w dniu wyborów – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wniosek można złożyć na rządowej stronie gov.pl.

Niestety nie ma już możliwości dopisania się przez internet do rejestru wyborców (co umożliwiłoby głosowanie w wybranym miejscu również w kolejnych wyborach). Ze względu na procedurę weryfikacji wniosków przez urzędników, Ministerstwo Cyfryzacji zamknęło tę opcję w niedzielę 21 czerwca.

Nie zdążyłeś się dopisać do spisu? Jest jeszcze jedna możliwość

Jeśli nie zdążyłeś dopisać się do spisu wyborców lub po prostu nie wiesz jeszcze gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów, ale wiesz, że będziesz chciał głosować poza miejscem zamieszkania to do piątku 26 czerwca możesz odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Ale uwaga, można to zrobić wyłącznie w urzędzie gminy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców. Zaświadczenie urząd wydaje od ręki.

Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

