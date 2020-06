Wybory w dwóch gminach tylko korespondencyjnie? Mieszkańcy obchodzą rekomendacje Szumowskiego

Do środy 24 czerwca mieszkańcy gmin Baranów w Wielkopolsce i Marklowice na Śląsku mogą rejestrować się do głosowania korespondencyjnego. Ze względu na rekomendacje ministra zdrowia i decyzję PKW w tych gminach wybory mogą się odbyć wyłącznie korespondencyjnie.

Wielu mieszkańcom nie podoba się taka forma głosowania. Obawiają się oni m.in., że ich głos będzie mógł być podejrzany przez komisję wyborczą. Takie obawy występują pomimo zastosowania systemu dwóch kopert, który powinien uniemożliwić takie praktyki (dane wyborcy są w jednej kopercie, do której jest włożona kolejna zamknięta koperta z sama kartą do głosowania, która jest otwierana dopiero w momencie liczenia głosów po zmieszaniu wszystkich kopert).

– Część ludzi boi się stygmatyzacji, że głosowali na kandydata PiS, PO, czy innej partii – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek. Miały do niej dotrzeć głosy mieszkańców o obawach przed naruszeniem tajemnicy głosowania.

Sposób na oddanie tradycyjnego głosu

W tej sytuacji szybko odkryto, w jaki sposób mieszkańcy gminy zgodnie z prawem mogą oddać tradycyjny głos w wyborach. Do piątku 26 czerwca w swoim urzędzie gminy można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym głos oddamy w dowolnym obwodzie wyborczym w Polsce. Takie zaświadczenie mogą pobrać również mieszkańcy Baranowa i Marklowic.

– W poniedziałek na ponad 6 tys. uprawnionych o pakiety wyborcze poprosiło 370 osób, a 60 osób poprosiło o zaświadczenia umożliwiające oddanie głosu w wyborach prezydenckich w dowolnej innej komisji wyborczej w Polsce – przyznaje Lewandowska-Siwek. – Już widzimy, że mieszkańcy nie chcą głosować na terenie swojej gminy, bo w głosowaniu korespondencyjnym muszą podać swoje dane, a oni wolą zagłosować anonimowo – poinformowała wójt.

Chętnych do głosownia tradycyjnego w innej gminie nie brakuje również w Marklowicach

– Jeszcze nie wiemy jaka liczba mieszkańców pobierze takie zaświadczenia, by głosować w innej gminie, ale wiem, że tacy chętni są. Na naszym lokalnym portalu pojawiają się takie głosy – powiedział „Rzeczpospolitej” wójt Marklowic Tadeusz Chrószcz.

Wybory korespondencyjne w Marklowicach i Baranowie

W piątek 19 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła rekomendacje, które złożył minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rekomendacje dotyczą przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach, w których tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców. Resort zdrowia poinformował, że są to gminy Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie). „Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, tj. powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego” – wskazało MZ.

– Byłem trochę zaskoczony taką decyzją, bo nieco liczniejsze od nas gminy, m.in. Mszana i Świerklany, miały odpowiednio dwa i trzy razy więcej zakażeń – powiedział Onetowi Tadeusz Chrószcz, wójt Marklowic. – Liczyłem się z tym, że jeśli głosowanie korespondencyjne będzie zarządzone, to obejmie obszar kilku gmin na Śląsku. A okazało się, że jesteśmy jedyną gminą w województwie. Może ktoś doszedł do wniosku, że damy sobie radę – dodał.

Wyborcy w tych gminach do środy 24 czerwca mogą SMS-em, telefonicznie, mailowo lub osobiście zgłaszać do urzędu chęć głosownia korespondencyjnego. Pakiety wyborcze ma wyborcom najpóźniej do piątku dostarczyć Poczta Polska.

Wyborcy w Marklowicach będą mogli oddać je w sobotę w urzędzie w gminy lub wrzucić pakiet w dniu wyborów do odpowiedniej skrzynki przed obwodowymi komisami wyborczymi, ale bez wchodzenia do samego lokalu.

