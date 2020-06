Brejza: Trzaskowski dzieckiem Tuska? Morawiecki zapomina, że Tusk jest jego politycznym ojcem

– Trzaskowski to nieodrodne dziecko marketingu politycznego PO, gdzie zamiast wierności ideałom jest marketing – mówił w niedzielę 21 czerwca Mateusz Morawiecki.

Do wypowiedzi premiera we wtorek odniósł się senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. – Doradca gospodarczy Donalda Tuska Mateusz Morawiecki przez kilka lat doradzał w czasach „rujnowania gospodarki” przez Tuska. Chyba wtedy rękę do tej „grabieży vatu”, czy „rujnowania gospodarki” za Platformy Obywatelskiej przykładał – ironizował Brejza w programie „Onet Rano”. – Jeżeli teraz Morawicki mówi, ze Rafał Trzaskowski jest dzieckiem Tuska, to sam jest bliźniakiem, drugim dzieckiem Donalda Tuska. Żenująca wypowiedź – ocenił

Prowadzący rozmowę przypomniał w tym kontekście, ze dzisiaj jest dzień ojca. – Może premier ma wyrzuty, że zapomina, kto jest jego politycznym ojcem i odcina się od tego kodu genetycznego z którego wyrósł. To jest zakłamanie – stwierdził.

„Jeden wielki fejk”

Polityk KO odniósł się też do słynnych obietnic Mateusza Morawieckiego. – Mateusz Morawiecki słynie z różnego rodzaju manipulacji, kłamstw, przeinaczeń. Jest takim politykiem prezentacji, gdzie każda rzecz w zależności od sytuacji i koniunktury można wkleić do takiej prezentacji: sto tysięcy mieszkań, milion samochodów elektrycznych. Zaprosiłbym Pana Morawieckiego na polskie łąki i niech na tych łąkach ma odwagę pokazać młodym Polakom brakujące 99 200 mieszkań. Niech wyjdzie na ulice polskich miast i pokaże ten milion aut elektrycznych, których nie ma – powiedział Brejza. –To jest taka prezentacja, nie tyle multimedialna, ile papierowa jak z „Misia”, gdzie były stawiane domy z dykty. Tak wygląda Polska Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy. Jeden wielki fejk – dodał.