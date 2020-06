Sztabowcy PiS wytykają Trzaskowskiemu brak konsekwencji. „Rafał, nie kłam!”

– Kandydat PO czy KO w wyborach, już się gubię, jak się ta formacja dzisiaj nazywa, do dzisiaj nie ujawnił programu wyborczego. Za 5 dni mamy wybory, a Rafał Trzaskowski wciąż nie chce powiedzieć, z jakim programem wyborczym startuje. Dlaczego tak się dzieje – pytają inni kontrkandydaci, nie tylko nasz kandydat, prezydent Duda. Słyszałem takie pytania ze strony Roberta Biedronia. Naszym zdaniem odpowiedź może być bardzo prosta. Rafał Trzaskowski ma długą historię mówienia czegoś innego przed wyborami, a czegoś innego zupełnie po wyborach – powiedział Adam Bielan podczas briefingu prasowego, w trakcie którego zaprezentowano nowy spot wyborczy.

Tym razem PiS chciało pokazać brak konsekwencji w poglądach prezydenta Warszawy i w ten sposób podważyć wiarygodność kandydata PO. Przytoczono kilka wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego na temat programu 500 plus oraz podwyższenia wieku emerytalnego, a także związków partnerskich i przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro. Spot kończy się wypowiedzią Bronisława Komorowskiego: Tak było ze mną, tak będzie i z Rafałem Trzaskowskim oraz hasłem „Rafał, nie kłam”.

„To człowiek, który powie wszystko, aby się tylko przypodobać”

– Sami państwo widzą, oskarżenia są poważne. Przed wyborami kandydat PO jest w stanie powiedzieć wszystko, bo liczy, że omami w ten sposób wyborców. Zachęcamy wszystkich do tego, by zastanowili się, czy można zaufać człowiekowi, który mówi, że 500 plus to rozdawnictwo, chce udzielać ślubów parom jednopłciowym i przekonuje Polaków, że musimy przyjmować migrantów w liczbie narzuconej nam przez UE – komentował po prezentacji spotu Radosław Fogiel. To człowiek, który powie wszystko, aby się tylko przypodobać – dodał wicerzecznik PiS wspominając wpadkę polityka PO z konferencji prasowej w Sorkwitach dotyczącą głosowania w Sejmie w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. – Dziś Trzaskowski twierdzi, że wszystko co robi PiS, jest dobre. To po co głosować na podróbkę? Mamy oryginał – to Andrzej Duda i zachęcamy, aby to właśnie na niego głosować. Rafał, nie kłam! – podsumował Radosław Fogiel.

