Małgorzata Trzaskowska zadebiutowała na Instagramie. Pokazała rodzinne zdjęcia

Żony kandydatów w wyborach prezydenckich cieszą się często nie mniejszym zainteresowaniem wyborców niż sami politycy. Część z nich postanowiło wyjść z cienia, aby wspomóc swoich partnerów w walce o Pałac Prezydencki. Na partyjnych wiecach męża wspierała Paulina Kosiniak-Kamysz, w kampanii udzielały się także Urszula Brzezińska-Hołownia oraz Karina Bosak. Ostatnio profile w mediach społecznościowych założyła Małgorzata Trzaskowska.

„Powinnam dać się poznać i mówić o tym, co jest ważne”

„Nowości w moim życiu jest o wiele więcej. Najpierw epidemia postawiła nasze życie na głowie. Z jednej strony, świat wokół zaczął pędzić, polityka i przyszłość naszych dzieci stały się tematami naszych codziennych rozmów i prawdziwej troski, a z drugiej strony – przez akcję "zostań w domu" niektóre sprawy zwolniły, spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i musieliśmy niejednokrotnie nauczyć się na nowo funkcjonować w zmienionej rzeczywistości” - napisała Małgorzata Trzaskowska w swoim pierwszym poście na Instagramie. Dodała, że po tym, jak mąż zdecydował się na udział w wyborach prezydenckich, ona również uznała, że powinna dać się poznać i mówić o tym, co jest ważne dla niej jako kobiety, matki, żony i zaangażowanej obywatelki.

Kolejny wpis Trzaskowska zamieściła z okazji 18. rocznicy ślubu. Do wpisu dołączyła zdjęcie ze swojego ślubu.

Na Instagramie żony prezydenta Warszawy nie zabrakło również fotografii z tatą, zrobionej z okazji Dnia Ojca. „Zawsze pogodny, wspierający, uwielbiany przez nas – swoje dzieci i wnuki, całą dziesiątkę. Wszystkiego najlepszego tato” - podkreśliła Małgorzata Trzaskowska.

Małgorzata Trzaskowska - kim jest?

Żona Rafała Trzaskowskiego pochodzi z Rybnika. Ma dwoje rodzeństwa, w tym siostrę bliźniaczkę. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w agencjach reklamowych, a po urodzeniu pierwszego dziecka związała się ze stołecznym samorządem. Od 2007 roku pracowała w Biurze Promocji Urzędu Miasta, z którego odeszła w 2018 roku, kiedy jej mąż został prezydentem Warszawy. Sama o sobie mówi, że jest dumną Ślązaczką i oddaną warszawianką. Rodzinna, niezależna, aktywna. Zaangażowana społecznie, zwłaszcza w prawa kobiet, edukację i wyrównywanie szans - czytamy w opisie jej profilu na Instagramie.

W rozmowie z „Vogue” Małgorzata Trzaskowska opowiedziała m.in. o początkach swojej znajomości z politykiem PO. – Może zabrzmi to banalnie, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku kolegium europejskiego na Natolinie. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl, że to będzie mój mąż. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia – wyjaśniała.