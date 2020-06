Trzaskowski chce przywrócić program in vitro. „Nie każdy miał szansę zostać ojcem”

Podczas spotkania z mieszkańcami Lublina Rafał Trzaskowski tłumaczył, że obecnie polskie społeczeństwo potrzebuje „postawienia interesu narodu ponad interes partyjny”. – Takiego prezydenta nam trzeba, który potrafi się unieść ponad własne otoczenie polityczne i który potrafi stawić czoła najważniejszym problemom, a te najważniejsze problemy dzisiaj to służba zdrowia, bezpieczeństwo, równe szanse w edukacji, kwestia dotycząca walki z ociepleniem klimatycznym, walki o czyste powietrze – dodawał cytowany przez 300polityka.pl.

„Niektórzy zostali tej szansy pozbawieni”

Kandydat na prezydenta Polski stwierdził również, że obóz rządzący próbuje rozliczać go z obietnic złożonych przed wyborami samorządowymi oraz sposobu ich spełnienia przez 1,5 roku piastowania funkcji włodarza Warszawy. – Natomiast sami uciekają od rozliczeń, proponując nam bez przerwy rozmowę na tematy zastępcze. Więc zapytajmy. Skoro obiecywaliście nam silne państwo, mówiliście, że państwo polskie wcześniej nie było silne, to dlaczego to państwo tak dramatycznie osłabiliście? – dopytywał polityk.

Trzaskowski skomentował również planowaną wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem nie wiadomo, dlaczego i po co prezydent chce polecieć na spotkanie z Donaldem Trumpem. – Nie było rozmów w parlamencie, nikt nie poinformował opinii publicznej, dlaczego pan prezydent jedzie do Waszyngtonu. A słyszymy różne rzeczy, słyszymy o przenoszeniu broni nuklearnej, budowie reaktorów atomowych i elektrowni atomowych. Nikt nas informuje, czy w Waszyngtonie pan prezydent będzie podejmował ważne decyzje, czy chodzi tylko i wyłącznie o doraźne kwestie związane z kampanią polityczną – stwierdził prezydent Warszawy.