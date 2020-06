Szymon Hołownia pokazał najnowszy spot. „Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób niepełnosprawni”

„Silne państwo to takie, które jest w stanie sprostać potrzebom nie tylko swoich najsilniejszych obywateli, ale przede wszystkim tych, których określa się jako najsłabszych. Słowa o solidarności, sprawiedliwości społecznej i społeczeństwie obywatelskim, zapisane w naszej Konstytucji muszą znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Szymon Hołownia rozumie to doskonale. Właśnie dlatego współpracuje z takimi ekspertami, jak Łukasz Krasoń – mówca, ojciec, przedsiębiorca, społecznik” – czytamy na facebookowym profilu Szymona Hołowni.

W najnowszym spocie kandydata na prezydenta głównym bohaterem jest wspomniany Krasoń. – Czasem nie chce ci się rano wstać. Też tak mam. Czasem myślisz, że nad niczym nie masz kontroli. Też tak mam. Czasem po prostu chcesz odpuścić. Też tak mam. Chociaż na pierwszy rzut oka różni nas wszystko, to jak dobrze się zastanowić, sporo nas łączy – mówi mężczyzna, który opowiada również o tym, że udało mu się pokonać różne przeciwności losu. – Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób niepełnosprawni – ocenił dodając, że u niektórych osób, tak jak u niego, „po prostu bardziej to widać” . Społecznik dodał, że Hołownia zaprosił go do współpracy przy tworzeniu programu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami.

Kim jest Łukasz Krasoń?